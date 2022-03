Comprobaciones con escáner láser, el nuevo método de control en la F1

Cargar reproductor de audio

La guerra entre el organismo regulador y los equipos en la Fórmula 1 continúa: la FIA ha cambiado drásticamente la forma de realizar los controles en los monoplazas, dando un gran salto en la lucha contra las astucias y las interpretaciones de las zonas grises del reglamento de 2022 dentro de la máxima categoría.

Como ya hemos dicho, los coches con efecto suelo nacieron con base a una normativa que tiene en cuenta volúmenes y radios y no sólo medidas, lo cual no es fácil de leer si no eres un ingeniero con herramientas CAD en las que se han cargado las "matemáticas" que definen los F1 2022.

Cada equipo de F1 tiene que actualizar las evoluciones del coche con datos CAD que se pondrán a disposición del personal técnico de la FIA dirigido por Nikolas Tombazis. El ingeniero griego ya ha visto todos los cambios que los equipos realizarán durante las pruebas en Bahréin, y ha podido emitir un juicio de conformidad mucho antes de que una determinada solución debute en el circuito en los últimos días de pretemporada.

Por eso se había extendido el rumor de que algunas de las ideas propuestas por los equipos se salían del espíritu con el que se redactó el reglamento: por ejemplo, la FIA quiere evitar que los diseñadores puedan generar vórtices con la angulosidad de las formas, para evitar que "ensucien" la estela con turbulencias que puedan limitar la posibilidad de adelantamiento cuando dos coches estén cerca el uno del otro.

Al disponer de herramientas cada vez más modernas, la FIA ha decidido revolucionar el enfoque de los controles. Los que estuvieron en los test de pretemporada en Barcelona habrán notado que, salvo muy ocasionalmente, los monoplazas no eran empujados por los mecánicos hacia el box de la Federación Internacional, que es el "reino" de Jo Bauer.

Se han suprimido las verificaciones de los jueves y las que suelen preceder a una sesión en pista para aquellos que han realizado modificaciones en el coche. ¿La razón? Es muy sencillo: cada equipo se ha equipado con un lector láser Leica, idéntico al utilizado por la FIA, que puede escanear al milímetro la forma del coche en su pit lane, transmitiendo todos los datos a los comisarios de la federación, que pueden compararlos inmediatamente con las "matemáticas" del coche que tienen en su poder en su base de datos.

No sólo eso, sino que la FIA podrá supervisar todos los datos, sin notificar al equipo cuáles serán los que se someterán a verificación, como ocurría en el pasado, por lo que será más difícil sacar adelante una astucia.

El procedimiento de control se ha agilizado y, sobre todo, ha aumentado la calidad de la verificación. Los hombres de Jo Bauer procederán a inspeccionar los coches después de las sesiones en pista en un pupitre de control que se ha simplificado mucho en comparación con las opciones de años anteriores. Básicamente, se han mantenido las básculas para medir el peso.

El coche se colocará en los soportes específicos previstos en el fondo y se escaneará en el box de la FIA exactamente igual que lo habrá hecho cada equipo en su propio garaje. como la medición de la luz entre los dos perfiles del alerón trasero de Mercedes en el GP de Brasil, ya no deberían registrarse, porque los datos del escaneo láser serán auténticos, sin posibilidad de discusión.