Revelado: ¿Cuándo firmó Sergio Pérez su contrato con Red Bull?

Cargar reproductor de audio

Red Bull anunció la continuidad de Sergio Pérez en la escudería hasta finales de 2024 el pasado martes 31 de mayo, dos días después de que el mexicano ganara el Gran Premio de Mónaco.

En medio de los festejos por su triunfo en las calles del principado, se le escuchó a Pérez decirle entre risas y abrazos a Christian Horner, jefe de Red Bull: "Probablemente firmé demasiado pronto".

Lógicamente, "Checo" fue consultado por este comentario en la conferencia de prensa posterior a la carrera, sobre lo cual rompió en risas junto a Max Verstappen y respondió: "Me refería a la botella de champán. Ya lo descubriremos".

La confirmación de su nuevo contrato con Red Bull tan cerca de la carrera en Mónaco dejó a la vista que Pérez ya había estampado la firma antes del evento, pero ahora se sabe exactamente cuándo ocurrió eso.

En una entrevista con Formel1.de, publicación hermana de Motorsport.com, Marko fue preguntado cuándo se firmó el nuevo contrato del piloto de Guadalajara.

"El viernes por la mañana, antes de que empezaran los entrenamientos. Queríamos que 'Checo' pudiera concentrarse en la carrera, y lo hizo suficientemente", reveló el austriaco.

Acto seguido se le consultó a Marko si entonces Pérez había tenido que mentir un poco tras ese comentario a Horner, sobre lo cual dijo: "No lo sé ahora, no lo he visto. Pero nosotros ya dijimos a nuestra gente entonces que el acuerdo ya estaba hecho el viernes".

Más allá del detalle sobre cuándo firmó Pérez su extensión con Red Bull, la realidad es que la misma llegó mucho antes de lo esperado, ya que el propio Marko había dicho a finales de abril que no había apuro al respecto.

Sin embargo, el austriaco explicó que se quiso priorizar la "claridad" dentro de la escudería al renovar a Pérez tan temprano en la temporada.

"Si miras la historia de Red Bull Racing, hay un rasgo, es la continuidad y la planificación por adelantado, que es lo que nos distingue y queríamos claridad ahí para los próximos años", indicó.

Luego de siete grandes premios disputados, Pérez suma una victoria y tres segundos puestos, lo que lo coloca tercero en el campeonato, a 15 puntos del líder, Verstappen, y a seis del segundo, Charles Leclerc.