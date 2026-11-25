Fórmula 1

La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026

Incluso el debutante Cadillac y Haas, uno de los últimos de la parrilla, están valorados en miles de millones de dólares: el último estudio de Forbes pone de manifiesto el crecimiento económico de la Fórmula 1.

Stefan Ehlen

Editado: 25 nov 2026, 14:09

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

La Fórmula 1 ha alcanzado un nivel notable no solo en el ámbito deportivo, sino también en el económico. Según un reciente estudio de la revista estadounidense de negocios Forbes, los once equipos de Fórmula 1 tienen actualmente un valor total de alrededor de 57.450 millones de dólares. Así, un equipo de Fórmula 1 tiene un valor promedio de unos 5.200 millones de dólares.

Ferrari encabeza la clasificación de Forbes con un valor empresarial estimado de 9.500 millones de dólares, ligeramente por delante de Mercedes, con 9.200 millones de dólares. McLaren ocupa el tercer puesto con 7.600 millones de dólares, seguido por Red Bull con 6.600 millones de dólares.

Incluso el equipo de menor valor de Fórmula 1 en la clasificación, la escudería estadounidense Haas, alcanza un valor empresarial estimado de 2.800 millones de dólares. El debutante Cadillac ya está valorado en 3.000 millones de dólares, a pesar de que el equipo recién compite en la Fórmula 1 desde 2026.

Los equipos más valiosos de la Fórmula 1 en 2026

Equipo

Valor estimado en 2026 (USD)

Ingresos estimados en 2025 (USD)

Ferrari

9.500 millones

850 millones

Mercedes

9.200 millones

855 millones

McLaren

7.600 millones

794 millones

Red Bull

6.600 millones

706 millones

Aston Martin

4.750 millones

464 millones

Audi

3.800 millones

340 millones

Williams

3.500 millones

329 millones

Alpine

3.400 millones

388 millones

Racing Bulls

3.300 millones

370 millones

Cadillac

3.000 millones

Sin datos

Haas

2.800 millones

199 millones

Los equipos de Fórmula 1 generan ingresos por casi 5.300 millones de dólares

Detrás de las elevadas valoraciones empresariales se encuentra una evolución económica positiva: los ingresos anuales promedio de un equipo de Fórmula 1 ascendieron a unos 530 millones de dólares en 2025.

En conjunto, las diez escuderías generaron casi 5.300 millones de dólares, únicamente a través de sus actividades en la Fórmula 1. Los negocios complementarios, como el suministro de unidades de potencia a otros equipos, no están incluidos en este cálculo.

Según Forbes, Mercedes registró los mayores ingresos, con 855 millones de dólares, ligeramente por delante de Ferrari, con 850 millones de dólares. McLaren ocupa el tercer puesto con 794 millones de dólares.

Mercedes y McLaren, ante un récord histórico de ingresos

Las elevadas valoraciones empresariales van acompañadas de una evolución favorable de los negocios. Según Forbes, las diez escuderías que ya competían en la Fórmula 1 en 2025 aumentaron sus ingresos un 15% respecto a 2024, ajustados por las variaciones de los tipos de cambio, hasta alcanzar un promedio de 530 millones de dólares.

Mercedes y McLaren incluso prevén generar ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares cada uno por sus actividades en la Fórmula 1 durante 2026. Esto sería algo inédito en la categoría.

De hecho, en sus estudios más recientes, Forbes solo ha identificado otros tres equipos deportivos en todo el mundo que han alcanzado esa cifra de ingresos: los Dallas Cowboys, de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), y los clubes españoles de fútbol Real Madrid y FC Barcelona.

Mercedes también figura entre los equipos deportivos más rentables del mundo y ocupó el quinto puesto en un estudio de Forbes al respecto a principios de 2026. Para el ejercicio fiscal de 2025, la revista económica sitúa ahora el beneficio operativo de la escudería de Fórmula 1 en unos 225 millones de dólares. Esto representa un margen de beneficio operativo del 26,3%.

Cuánto pagan los inversores por los equipos de Fórmula 1

Dado que las participaciones en los equipos de Fórmula 1 rara vez cambian de manos, existen pocas referencias concretas sobre su verdadero valor de mercado. Sin embargo, dos ejemplos de 2026 resultan reveladores.

Según una información publicada por el diario británico The Times, Red Bull habría rechazado una oferta de hasta 3.000 millones de dólares por Racing Bulls. Forbes valora actualmente la segunda escudería de Fórmula 1 de Red Bull en una cifra incluso superior, de 3.300 millones de dólares.

Por su parte, en agosto de 2026, el multimillonario estadounidense y propietario de los New York Jets, Woody Johnson, adquirió una participación minoritaria en Aston Martin. Según Forbes, la operación se basó en una valoración empresarial de 4.750 millones de dólares, equivalente a 10,2 veces los ingresos anuales de Aston Martin durante el ejercicio fiscal de 2025.

Estos múltiplos de valoración también reflejan las expectativas de los inversores respecto al crecimiento futuro de la Fórmula 1: el número limitado de plazas en la parrilla, el límite presupuestario vigente desde 2021, el aumento de los ingresos y la creciente rentabilidad hacen que la categoría resulte atractiva desde el punto de vista económico.

Cómo valora Forbes a los equipos de Fórmula 1

El estudio de Forbes se basa en documentos empresariales de acceso público y confidenciales, así como en conversaciones con representantes del sector, analistas, representantes de entidades bancarias e inversores. Las valoraciones empresariales indicadas corresponden al denominado Enterprise Value (valor de empresa), es decir, el valor del capital propio más la deuda neta.

Las estimaciones de ingresos y beneficios se refieren exclusivamente a las actividades relacionadas con la Fórmula 1 durante el ejercicio fiscal de 2025. En el caso de Cadillac, no se dispone de cifras comparables debido a que su incorporación a la Fórmula 1 recién se produjo en 2026.

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