Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996

Damon Hill, campeón mundial de F1 en 1996, ha comparado la actual batalla interna en Mercedes entre George Russell y Kimi Antonelli con su propia experiencia al enfrentarse a un recién llegado ferozmente competitivo en Jacques Villeneuve.

Con la temporada 2026 de F1 ya bien avanzada, la dinámica de pilotos en el equipo de Brackley sigue siendo un importante tema de conversación. Tras su campaña de debut el año pasado, después de ocupar el asiento que dejó vacante el siete veces campeón Lewis Hamilton, Antonelli, de 19 años, se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato a comienzos de 2026.

Al hablar sobre la actual lucha interna en Mercedes, Hill compartió su admiración por el increíble desarrollo del italiano. "Kimi ha tenido una temporada en F1, y durante el invierno hay una especie de periodo de gestación en el que todo lo que has aprendido durante el año se asimila, y de repente sales a pelear", explicó Hill a F1.com.

"Ha sido asombroso. Claramente tiene un talento y una madurez increíbles para un joven de 19 años."

Russell, que era claro favorito de cara a la temporada, ahora se encuentra en una tensa batalla con su compañero de equipo adolescente. Hill comparó la situación con su propia experiencia al contener a su compañero de equipo en Williams, Villeneuve.

Hill era el piloto experimentado de Williams en 1996, pero se vio amenazado por el novato canadiense después de que Villeneuve consiguiera la pole position para su carrera de debut en Melbourne.

"Creo que con George… Para mí, cuando Jacques Villeneuve llegó a Williams, fue un poco eso. Era 10 años más joven que yo, pero también venía de una temporada de campeonato en IndyCar, y había logrado mucho éxito en otra fórmula sénior en otro lugar. Así que es ligeramente diferente, y el resultado de aquello fue que yo vencí a Jacques, ¡así que George tiene que hacer eso de alguna manera!”

Hill ganó el campeonato en 1996 con Villeneuve segundo, a 19 puntos. Después de la primera mitad de la temporada 2026, Antonelli lidera la clasificación con 219 puntos, Hamilton es segundo con 169 puntos y Russell es tercero con 160 puntos.