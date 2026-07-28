Russell envía un mensaje desafiante tras cerrar un período decepcionante en Hungría

George Russell insiste en que se centrará en lo positivo al reflexionar sobre la primera mitad de la temporada 2026 de Formula 1, tras terminar en séptimo lugar en el Gran Premio de Hungría.

Mientras el paddock de F1 se prepara para el parón veraniego obligatorio, el piloto de Mercedes está decidido a mantener una perspectiva de ver el vaso medio lleno. El británico concluyó las primeras 11 carreras con un séptimo puesto muy trabajado en el Hungaroring después de sufrir un problema de anti-calado en la salida de la carrera y, desafortunadamente para Russell, esa no ha sido su única dosis de mala suerte este año.

Después de convertir con éxito la pole position en victoria en la carrera del Gran Premio de Australia que abrió la temporada y de ganar la carrera sprint de China, Russell sufrió un problema con su maquinaria Mercedes durante la clasificación para la carrera en Shanghái y posteriormente perdió la pole position ante su compañero de equipo Kimi Antonelli.

Otros problemas a los que se ha enfrentado el piloto de 28 años en la primera mitad de la temporada han incluido un coche de seguridad en mal momento en Japón, que perjudicó su estrategia; un fallo de motor en Canadá que lo obligó a abandonar cuando lideraba; una carrera llena de penalizaciones en Mónaco; y otro abandono en el Gran Premio de Bélgica tras un choque de Lewis Hamilton.

No obstante, Russell insistió en que seguiría "empujando" en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

"Primera mitad de la temporada, terminada", escribió. "Algunos momentos destacados, algunos momentos decepcionantes, pero aún queda mucho camino hasta la final y cualquier cosa puede pasar en este deporte.

"Agradecido al equipo, que ha hecho un trabajo soberbio y nunca ha dejado de trabajar duro entre bastidores. Nos mantenemos positivos, seguiremos empujando, pero por ahora es momento de un merecido descanso. Gracias a los aficionados por vuestro apoyo y las cálidas bienvenidas en las carreras. ¡Nos vemos pronto!"

Russell ocupa actualmente el tercer puesto en el campeonato de pilotos con 160 puntos: nueve puntos por detrás de Lewis Hamilton en segundo lugar y 59 puntos por detrás del líder Antonelli.