De Vries acepta que Verstappen le ayudó a llegar a AlphaTauri

Max Verstappen reveló el sábado que se reunió con de Vries para cenar después del impresionante debut de este último en la Fórmula 1 con Williams en el Gran Premio de Italia y le animó a ponerse en contacto con Helmut Marko de Red Bull.

En ese momento, de Vries estaba vinculado tanto a Williams como a Alpine, y de hecho ya había organizado una prueba en Budapest con el coche de 2021 del equipo francés.

Sin embargo, Verstappen informó a de Vries de lo que estaba ocurriendo en cuanto a la posible salida de Pierre Gasly de AlphaTauri, y le sugirió que llamara a Marko.

De Vries viajó a Graz para reunirse con el asesor de Red Bull y poner en marcha las conversaciones que le llevaron a ser anunciado como piloto de AlphaTauri el sábado antes del GP de Japón.

"Max y yo tenemos una gran relación", dijo de Vries. "Obviamente, somos de una época similar. Él es un poco más joven que yo, pero crecimos en el karting, los dos somos holandeses, y la forma en que se acercaba a las carreras con su padre, al karting, a conducir en una furgoneta por Europa, creo que era muy parecida a la nuestra.

"Vivimos para el deporte y nos respetamos mucho como pilotos. Y aunque él es un campeón del mundo de F1, y va a ganar su segundo en el mejor equipo del deporte en este momento, yo estoy más o menos ahí. Y aunque es un poco más joven, casi me siento como si hubiera actuado como mi hermano mayor.

"Obviamente, cenamos juntos después del evento de Monza en Mónaco, y hablamos de las posibilidades y oportunidades. Y eso dio lugar a una conversación con el Dr. Marko, cuando nos reunimos esa misma semana en Austria".

Respecto a lo importante que resultó esa cena con Verstappen, de Vries añadió: "No es que una cosa sea la clave. Hasta ahora me he ocupado de mí mismo y siempre he escuchado a la gente que me rodea. Y el conocimiento es muy importante en esta industria.

"Y creo que a veces la gente guarda sus cartas muy cerca del pecho. Y es importante compartir información para saber lo que está pasando. Y esa fue en gran medida ese tipo de conversación".

De Vries admitió que su aparición de última hora para Williams en Italia jugó un papel importante, pero subrayó que ya estaba en la mira de otros equipos.

"Admitiré que ciertamente Monza ha acelerado muchas de las conversaciones", dijo. "Sin embargo, he sido una especie de parte de este carrusel de la F1 durante bastante tiempo.

"Obviamente, después de ganar la Fórmula E había una oportunidad en Williams el verano pasado. Y a principios de esta temporada también hubo varios momentos en los que estuvimos en conversaciones.

"Soy una reserva de Mercedes, así como una reserva de Williams. Estoy cerca de ellos y tengo una buena relación con la gente de allí. Siempre he estado en un segundo plano en las conversaciones.

"Primero ocurrió lo de Oscar [Piastri]. Y luego Fernando [Alonso] se trasladó al Aston, justo antes de las vacaciones de verano, lo que dio el pistoletazo de salida a toda la "silly season". Y yo siempre he sido parte de eso en el fondo.

Pero creo que Monza eliminó todos los posibles signos de interrogación y las dudas que la gente pudiera tener, y claramente todas las estrellas se alinearon para ese fin de semana".

"El coche fue competitivo en ese circuito, hubo algunas penalizaciones en la parrilla, hubo algunos abandonos, y sin el coche de seguridad, francamente, ni siquiera habríamos terminado la carrera por problemas con el freno delantero derecho. Así que estoy muy agradecido por ese momento".