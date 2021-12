Lo que dijeron los pilotos que adelantaron al final a Hamilton

La final de la temporada 2021 de la Fórmula 1 vivió un momento de controversia cuando apareció el coche de seguridad luego del choque del Williams de Nichoolas Latifi.

En un principio, control de carrera indicó que no se permitiría adelantar a los coches que ya había perdido una vuelta contra el líder, lo cual colocaban a un grupo importante de pilotos entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, quien recientemente había ido a pits para colocar neumáticos blandos para aprovechar la salida del safetyt car.

Pero luego, control de carrera anunció que los que estuvieran entre los líderes Lewis Hamilton y Max Verstappen tendrían que adelantar al piloto de Mercedes antes del reinicio de la competencia.

Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, que corrían entre la séptima y la undécima posición, debían superar al líder.

Eso permitió a Verstappen acercarse a Hamilton para el reinicio que se produjo al final de esa vuelta. El neerlandés adelantó entonces al de Mercedes en el sprint final de una vuelta para llevarse la victoria ayudado por sus neumáticos blandos frescos, para conseguir la victoria de la carrera y el título.

El procedimiento fue objeto de una protesta posterior a la carrera por parte de Mercedes.

¿Pero, qué pensaron los pilotos que se vieron involucrados en esta decisión? Lando Norris, integrante del equipo McLaren calificó la decisión de pensada para impulsar a los fanáticos en televisión ofreciendo una lucha por el campeonato.

"En realidad no sabía que sólo eran los tres o cuatro coches (cinco en realidad) hasta Max", dijo Norris. "Obviamente se hizo para que fuera una pelea, era para la televisión por supuesto, era para el resultado. Si fue justo o no, no me corresponde a mí decidirlo”.

“A veces te dejan adelantar, a veces no. La mitad de las veces es al 50%. Pero dijeron que no nos iban a dejar pasar. Supongo que era un mensaje para decir que no nos iban a dejar pasar en absoluto. Pero luego, de repente, nos permitieron hacerlo para la última vuelta, para un duelo de una vuelta, entonces quedé un poco sorprendido”.

"Cuando salió el coche de seguridad pensé que podíamos adelantar rápidamente, porque normalmente es lo que ocurre", dijo el español Fernando Alonso. "Ves la luz verde del coche de seguridad y entonces te desmarcas”.

"Pero no teníamos esa señal verde, y luego dos vueltas después el ingeniero me dijo que no nos permitirían hacerlo y que las posiciones se quedarían así”.

"Una curva después se puso el semáforo en verde y pregunté si teníamos mensaje verde. Me dijeron 'Sí, sí, ya puedes hacerlo, sigue a Norris' y entonces lo seguí. Fue un poco confuso”.

"Para mí fue un poco raro porque estaba un poco en medio de la nada", señaló Charles Leclerc. "Podíamos adelantar a los líderes, creo que sólo durante una vuelta antes de reiniciar, y estábamos en medio de la nada”.

"Estaba luchando por el noveno puesto con Esteban, justo delante. Pero primero me dijeron que no iba a poder adelantar, al final en el último momento tuvimos la oportunidad de hacerlo. Así que sí, fue un poco extraño".

Por su parte, Sebastian Vettel dijo que recibió el mensaje de forma tardía: "Muy tarde, pero creo que demasiado tarde, deberían dejarnos pasar directamente como otras veces", dijo el alemán.

“Teníamos a los chicos que peleaban por la parte delantera, así que tienes que despejar el camino. No sé qué ha pasado. Para nosotros fue una pena porque no teníamos una carrera porque todo estaba disperso."

Después de que se dejara pasar a los citados coches, el siguiente coche doblado -el de Daniel Ricciardo- se vio obligado a esperar detrás de Hamilton y Verstappen, con Lance Stroll y luego el tercer clasificado, Carlos Sainz, detrás de él.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Ferrari

"Estaba confundido porque recibí el mensaje de que no se nos permitiría adelantar", dijo el piloto de McLaren.

"Por mi cabeza pensé: 'Parece que está bien', porque Lewis tenía tanta ventaja y Max tiene neumáticos más nuevos, de esta manera tiene que adelantar a algunos coches si es que reinician la carrera”.

“Luego vi que algunos coches adelantaron y pregunté qué debía hacer. Fue entonces cuando me dijeron que tenía que quedarme ahí (en mi posición)”.

“Tenía literalmente asientos en primera fila para la última vuelta, pero también tenía un nuevo neumático blando, así que estaba pensando si pasaba a los dos (contendientes por el campeonato). No es broma. Honestamente quedé un poco sin palabras, no sabía qué hacer. Tendría que ver cómo se produjo todo”.

"Ciertamente fue una situación muy extraña para mí", dijo Carlos Sainz. "Porque obviamente estaba luchando por un podio con Valtteri (Bottas) y estaban los AlphaTauri detrás con neumático medio, mientras que yo estaba con uno duro muy usado”.

"Al principio me dijeron que no se les iba a permitir adelantar, a la gente que estaba delante de mí. Luego se decidió que sí y algunos lo hicieron, pero todavía había, creo que era un Aston Martin y un McLaren de [Daniel] Ricciardo, entre los dos líderes y yo".

"Esto nunca había sucedido antes, tener que reiniciar la carrera con dos pilotos delante de mí (además de los líderes) mientras luchaba por la tercera posición. Fue algo extraño, y tal vez algo para mirar porque fue muy extraño de ver, y siendo honestos casi me costó mi podio".