El defecto que Cadillac debe solucionar para llegar a la zona media de la F1

Si Sergio Pérez no hubiera cometido los fallos en la primera arrancada y la posterior reanudación del Gran Premio de Mónaco, Cadillac bien podría haber sumado puntos en la Fórmula 1 a estas alturas. Es cierto que las circunstancias lo llevaron a depender de la mala suerte de otros para terminar décimo, pero habría sido un punto merecido para el esfuerzo del equipo debutante hasta el momento.

Llegar a la F1 con un equipo completamente nuevo no es tarea fácil en el contexto actual, especialmente al enfrentarse a equipos con infraestructuras consolidadas. La última vez que un equipo entró en la F1 partiendo de cero fue cuando Haas se unió a la competición en 2016, pero el equipo se benefició considerablemente del uso de las instalaciones preexistentes de Ferrari y de utilizar tantos componentes shareware como lo permitía el reglamento. Cadillac no ha disfrutado de tales ventajas en su llegada.

Aun así, el equipo se había preparado para la temporada lo mejor posible: desde las operaciones del día de la carrera hasta los fines de semana de carreras virtuales en su base de Silverstone, y organizando una prueba con un Ferrari antiguo para asegurar la buena compenetración del equipo en pista. Esto evitó que Cadillac tuviera que pasar por la incómoda etapa de adaptación durante las pruebas de Barcelona, ​​y le permitió acumular kilómetros con su primer monoplaza de F1.

Lo más impresionante es que Cadillac logró probar su nuevo coche antes, en unas pruebas en Silverstone, incluso antes de que algunos de los equipos ya establecidos hubieran podido poner en pista sus monoplazas con especificaciones de 2026. Además, el equipo ha mantenido un flujo constante de desarrollos, con el objetivo de demostrar que puede seguir el ritmo de los demás equipos de F1. Según la información disponible a través de la FIA, Cadillac ha anunciado una actualización en cada carrera de este año.

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Barcelona fue la carrera con el paquete más pequeño de las siete hasta el momento, ya que el equipo mantuvo el pequeño alerón en la caja delimitadora del actuador del modo de línea recta, añadiendo dos alerones inspirados en Mercedes en el borde de salida exterior del alerón trasero. El inicio del año se dedicó a actualizaciones más sustanciales, particularmente en el alerón delantero y el fondo plano, ya que el equipo buscaba aumentar la carga aerodinámica en su chasis.

Al comparar las mejoras del equipo en las primeras siete carreras, Cadillac ha descubierto más de un segundo en el ritmo a una sola vuelta; Pérez estuvo a 3.098 s de George Russell en la Q1 del Gran Premio de Australia, y luego a 1.920 s del ritmo de Lewis Hamilton en la Q1 de Barcelona. En términos porcentuales, el mejor tiempo de Pérez estuvo a un 105.205% de la mejor vuelta de Russell del fin de semana en Australia, y a un 103.838% en circunstancias equivalentes frente a Russell en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La ganancia de alrededor del 1,4% es impresionante en tan solo siete carreras, aunque es cierto que el primer segundo en el tiempo de vuelta es lo más fácil de conseguir.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Esto resulta especialmente impresionante si consideramos las características de Barcelona, ​​un circuito que tiende a definir el orden competitivo de los coches, ya que premia la eficiencia en la carga aerodinámica, el equilibrio del eje delantero y la potencia del motor. Ambos Cadillac aventajaron a los Aston Martin por más de un segundo.

Es en la degradación de los neumáticos por vuelta donde Cadillac flaquea, y el encuentro en Barcelona, ​​con su alta humedad y exigencia, lo puso de manifiesto. Comparando su ritmo de carrera con el de Carlos Sainz, quien utilizó una estrategia de neumáticos muy similar antes de que ambos divergieran cuando Pérez cambió a los neumáticos medios para su último stint, se aprecia claramente cómo el Williams —que aún presenta sus propias deficiencias en cuanto a peso y carga aerodinámica— logra mantener un ritmo más constante a lo largo de las vueltas.

Pérez lo explicó así: "Tuvimos mucha degradación; a partir de la vuelta 15, el rendimiento de los neumáticos disminuyó considerablemente, lo cual no nos ayuda mucho. Pero tenemos una buena idea de cómo solucionarlo, lo vemos claramente en los datos, y creo que solo nos llevará un poco de tiempo resolverlo".

Durante el primer stint con neumáticos blandos,Checo Pérez perdió un promedio de 0.652 s por vuelta con respecto a Sainz antes de su parada. Esto coincide bastante con la diferencia de ritmo de 0.664 s durante la Q1. El stint corto de Pérez (12 vueltas antes de parar) contrarrestó la aparición de la degradación después de la vuelta 15, ya que estuvo ligeramente por debajo de Sainz en sus dos últimas vueltas antes de parar.

Es más evidente con el compuesto duro, aunque Pérez completa una tanda más larga que Sainz, ya que Williams intentaba colarse entre los diez primeros. Por vuelta con los neumáticos duros, Sergio Pérez está mucho más rezagado con respecto a Sainz; el hecho de haber sido doblado explica parte de ese tiempo, pero solo hay una vuelta en la que el piloto de Cadillac se mantiene dentro del rango de la tanda anterior. Está gestionando bien el neumático duro, y esto le está costando aproximadamente un segundo por vuelta con respecto al Williams, no 0,6 segundos.

La degradación ha sido un problema constante para Cadillac durante todo el año, lo que ha contribuido a su mayor retraso en el ritmo de carrera en comparación con el de la clasificación. Esto le impedirá sumar puntos por ahora, a menos que haya un número significativo de abandonos en una carrera, hasta que se comprendan estos problemas.

Hay dos mecanismos durante la carrera que contribuyen a la degradación de los neumáticos: la degradación térmica y el desgaste físico. Debido a la degradación térmica, los neumáticos se sobrecalientan y sus propiedades químicas cambian, reduciendo la adherencia que proporciona el caucho.

Esto se puede mitigar en cierta medida ajustando la configuración para reducir el calentamiento de los neumáticos, pero gran parte de esto depende de las propiedades cinemáticas intrínsecas del coche; es decir, la relación entre el chasis, la suspensión y el neumático. La carga que se transmite al coche a través de la suspensión no se puede modificar fácilmente sin un rediseño importante, pero se pueden realizar pequeños ajustes en su funcionamiento.

Una posible solución reside en el diseño de las llantas y el sistema de refrigeración de los frenos. Los equipos intentan optimizar el flujo de aire a través de la llanta y alrededor de los frenos para reducir el efecto de disipación de calor en esta zona, protegiendo el neumático de la acumulación de aire caliente. Dado que Cadillac es un participante nuevo, es razonable suponer que está poco desarrollado en este aspecto, sobre todo porque se ha centrado en aumentar la carga aerodinámica del coche.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aumentar la carga aerodinámica ayuda a mitigar el desgaste físico del neumático, ya que evita que el coche derrape demasiado en las curvas. En este caso, la superficie del neumático no solo se calienta, sino que también se desgasta por el roce con la pista. La sugerencia de Pérez de que el equipo sabe cómo solucionarlo indica que esto se puede corregir en gran medida con futuras actualizaciones, presumiblemente aumentando la carga aerodinámica trasera o investigando cómo mantener fríos los frenos y las llantas.

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Cadillac necesita, idealmente, mejorar su tiempo por vuelta para poder optar a puntos por mérito este año, además de implementar los métodos necesarios para reducir la degradación y asegurar que el equipo pueda mantenerse en la lucha durante las tandas largas. También está la cuestión de la fiabilidad, ya que Valtteri Bottas ha tenido problemas en las dos últimas carreras, mientras que Sergio Pérez sufrió un fallo en la suspensión delantera derecha en Montreal. Si bien el coche ha demostrado ser capaz de llegar al final en varias ocasiones, no sorprende que un nuevo equipo esté presentando problemas iniciales.

A pesar de todo, el equipo ha tenido un comienzo impresionante teniendo en cuenta los obstáculos que se le han presentado para llegar a la F1... y ha demostrado que no necesita al diseñador más venerado de la F1 para mantenerse alejado de la parte trasera de la parrilla.