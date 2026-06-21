Fernando Alonso ha dejado la puerta abierta a un sensacional regreso a las 24 Horas de Le Mans, al revelar que una futura participación sería especialmente atractiva si pudiera compartir coche con el cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen.

El dos veces campeón de F1 no es ajeno a las carreras de resistencia. Durante su breve paréntesis del paddock de los grandes premios, el piloto español logró victorias consecutivas en el Circuit de la Sarthe en 2018 y 2019 con Toyota, asegurando el Campeonato Mundial de Resistencia.

El piloto de 44 años también ha competido en la IndyCar Series, pero ha descartado un regreso.

Mientras Alonso está actualmente comprometido con su campaña de F1 con Aston Martin, habló sobre posibles movimientos en otros lugares durante una entrevista en el escenario con F1 ante los aficionados de su país en Barcelona.

"¿Indy? No, ahora mismo no está realmente en mi mente. Y Hypercar, no lo sé. Tampoco es algo que tenga firmemente en mente", explicó. "Me gustaría hacer el Dakar, y me gustaría ganar el Dakar algún día. Lo que me atrae es el desafío en sí.

"La triple corona también es muy atractiva, pero también lo es el Dakar, porque si consigues ganar en la Fórmula 1, las carreras de resistencia y los rallies, eso también sería algo con muy pocos precedentes.

"Así que me gusta el desafío. Pero Hypercar también, y las 24 Horas de Le Mans fueron una experiencia realmente hermosa para mí. Quizá algún día lo haga de nuevo, especialmente si es con Verstappen."

Aston Martin está actualmente lidiando con grandes problemas con su maquinaria de 2026, y Alonso y su compañero de equipo Lance Stroll también están soportando una campaña difícil. Tras las primeras siete rondas, Alonso ocupa el 18.º lugar en el campeonato de pilotos con un punto, y Stroll ocupa el 22.º con cero puntos.

Aston Martin es 10.º, por delante solo de Cadillac, que se unió a la parrilla en 2026.