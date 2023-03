Doornbos: Red Bull debe controlar a Pérez y Verstappen, pero Max es difícil

Cargar reproductor de audio

Mientras que a Sergio Pérez logró la pole position en el circuito de Jeddah Corniche, Max Verstappen tuvo que arrancar desde la decimoquinta posición tras un problema con el eje de transmisión en la clasificación.

El holandés estaba esperando una carrera sólida para ponerse al día en Arabia Saudita, pero la tomó con cautela mientras avanzaba por el campo. El coche de seguridad, provocado por la detención de Lance Stroll, ayudó a Verstappen, que luego emprendió la reanudación desde la cuarta posición.

Después de haber tratado con George Russell y Fernando Alonso, Verstappen pudo comenzar la búsqueda de Pérez. Sin embargo, eso fue hasta que el dos veces campeón del mundo informó en la radio de a bordo que había problemas con el eje de transmisión nuevamente. La diferencia entre ambos se mantuvo en cinco segundos a favor del mexicano.

Verstappen se mantuvo líder del campeonato después de registrar el tiempo de vuelta más rápido en la última vuelta y, por lo tanto, recibió el punto de bonificación, para consternación de su compañero de equipo. Después de la carrera, se sorprendió de que a Verstappen se le permitiera establecer ese tiempo de vuelta, aunque esto se hizo principalmente por su propia cuenta. Red Bull no estaba interesado en una vuelta rápida para el holandés, pero Verstappen sí.

Pérez declaró después de la carrera que esto todavía se está discutiendo dentro del equipo, pero según el analista de F1 Robert Doornbos, toda la situación no beneficia la confianza mutua.

"Eso no ayuda", dijo Doornbos a Motorsport.com. "No hay nada mejor, por supuesto", expresó el expiloto de F1 como ejemplo de una dinámica menor dentro de Red Bull. Doornbos cita la batalla entre Sebastian Vettel y Mark Webber, cuando el conocido 'Multi-21' provocó malestar interno.

"Esas son las mejores formas de referirse a eso, porque estás anulando el orden de un equipo, lo que nunca es bueno. Por otro lado, los mejores atletas son egoístas para llegar a donde están, al nivel en el que están. Y por supuesto que tienes trabajar juntos como un equipo y no alejar a tu compañero de equipo, pero siempre vas por tu propia suerte. La confianza que Max tiene en sus habilidades, se muestra con un tiempo de vuelta tan rápido. Pérez simplemente escuchó muy bien al equipo, hace lo suyo y también quiere no arriesgar esa victoria. Pero esa es la diferencia entre un campeón mundial y un buen piloto de grandes premios".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Fue otro momento de fricción después de que hubo momentos el año pasado que no necesariamente mejoraron el vínculo entre los dos pilotos, señala Doornbos.

"Obviamente, muchas cosas se han roto allí desde Mónaco el año pasado, donde Pérez también admitió que deliberadamente puso el auto en la pared para afectar la clasificación. Eso no le sienta bien a Max y no creo que con su padre y el equipo alrededor", explicó el holandés.

Sin embargo, hasta ahora Pérez no ha admitido que él colocó deliberadamente el coche contra el muro en la clasificación del Principado.

"Entonces realmente entras en el libro negro. Entonces siempre quieres vencer a tu compañero de equipo. No creo que sean realmente amigos. Eso no es necesariamente necesario para tener éxito, pero acciones como esta no ayudan, lo que Pérez ha hecho en el pasado. Max hizo eso en Brasil, por lo que será más vergonzoso para el equipo que para cualquier otra persona. Necesitan mantener a esos pilotos bajo un poco de control".

"Eso es casi imposible con Max, creo. Él tiene el puntaje más alto en términos porcentuales en términos de convertir poles en victorias. Entonces, si Max tiene un fin de semana impecable, y lo parecía, de viernes a sábado, entonces no lo hace. Si Max se mete en una situación en la que no está solo y se encuentra con Pérez... No creo que sea una amenaza a toda velocidad", expresó el expiloto de F1.