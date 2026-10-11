El drama del jet privado de Charles Leclerc provocó un cambio de planes de última hora

La preparación de Charles Leclerc para el Gran Premio de Singapur tuvo un comienzo inusual después de que su jet privado se viera obligado a regresar a Malasia, lo que obligó al piloto de Ferrari a completar el trayecto por carretera.

El viaje entre dos de las carreras asiáticas de la F1 suele ser un traslado breve, facilitado aún más si se dispone de un jet privado. Con una distancia de aproximadamente unos 300 km entre Kuala Lumpur y Singapur, el vuelo normalmente duraría menos de una hora, de hecho, Valtteri Bottas lo ha hecho en bicicleta.

Sin embargo, el avión de Leclerc regresó a Malasia antes de poder aterrizar en Singapur, por lo que el piloto monegasco realizó el resto del viaje en coche, un trayecto de unas cuatro horas.

El medio italiano Il Mattino informó que un retraso en el horario provocó que el jet perdiera su franja horaria asignada para aterrizar en el aeropuerto de Seletar, mientras que otras fuentes señalaron que la aeronave no había recibido el permiso de aterrizaje. Ni Ferrari ni Leclerc han ofrecido una explicación oficial.

Leclerc se refirió a lo sucedido en una conversación con beIN.

"Perdí el turno de aterrizaje por unos cinco minutos para llegar a tiempo a Singapur, así que tuve que aterrizar en algún lugar de Malasia y buscar un coche para venir aquí. Pero al final logré llegar, así que estoy contento de estar aquí... aunque un poco más tarde de lo previsto".

Max Verstappen, en su propio jet privado, aterrizó a tiempo. "Qué suerte la suya, qué suerte la suya", dijo Leclerc entre risas.

Leclerc no fue el único piloto que realizó el viaje sin avión. Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, viajó en bicicleta desde Sepang hasta Singapur y anunció en las redes sociales: "Voy a Singapur en bici. Por caminos de grava poco transitados con mi nueva Canyon Grail CFR. Nos vemos allí".

Una vez allí, Leclerc se mostró rápido. Terminó tercero en una carrera al sprint marcada por la lluvia el sábado y, posteriormente, partió desde la segunda posición de la parrilla en el Gran Premio del domingo.

Mantuvo esa posición hasta cruzar la meta, terminando a 7.335 segundos de Max Verstappen, quien ganó tras salir desde la pole. Kimi Antonelli, de Mercedes, completó el podio.

"Fuimos bastante fuertes al inicio de la carrera, pero luego empezamos a sufrir un poco más de degradación en el primer stint", admitió.

"Después optamos por una estrategia ligeramente distinta a la de Max durante el periodo de coche de seguridad [virtual]. Creí en ella hasta el final, pero ataqué con fuerza al comienzo de ese último stint y sufrí algo más de degradación que los demás. Lo di todo y no me arrepiento de nada".

Añadió que las nuevas piezas de Ferrari habían ayudado, pero que hacía falta más: "No es suficiente. Seguiremos esforzándonos hasta el final; todavía tenemos que incorporar novedades al coche para estar al nivel".

El resultado le valió a Leclerc 18 puntos. Para Verstappen, supuso su primera victoria en el Gran Premio de Singapur y su segundo triunfo consecutivo tras el de Sepang.

Con la temporada trasladándose ahora a Austin, Leclerc espera que el próximo desplazamiento sea más convencional.