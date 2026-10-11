Pierre Gasly revela dónde está el problema de Alpine tras quedarse sin puntos en Singapur

Pierre Gasly comenzó el Gran Premio de Singapur como el mejor del resto en la parrilla de salida tras su muy buena clasificación del sábado, pero el domingo la historia fue diferente.

Gasly cayó al noveno puesto en la largada y, si bien se mantuvo en la pelea por los puntos durante prácticamente toda la carrera, finalmente tuvo que conformarse con el 11° lugar al recibir la bandera a cuadros, después de ser adelantado por Isack Hadjar en las últimas vueltas. El piloto de Red Bull consiguió así entrar en el top 10 tras haber largado desde el pitlane.

Con Liam Lawson, de Racing Bulls, en la séptima posición, y Nico Hulkenberg, de Audi, en la octava, Alpine terminó la jornada como la tercera fuerza de la zona media de la parrilla.

Al hablar ante los medios después de la carrera, entre ellos Motorsport.com, Gasly explicó que se vio afectado por una falta de potencia en la largada, al tiempo que señaló las elevadas temperaturas de los neumáticos, y su consecuente desgaste, como el principal obstáculo durante el domingo.

"Perdimos la posición en la largada porque no teníamos potencia al salir. Así que tenemos que revisarlo, porque este año hemos tenido largadas realmente buenas. Y sí, en un circuito con muchas curvas lentas, donde se necesita mucha tracción, nos quedamos sin neumáticos después de tres vueltas".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Gasly describió cómo la clasificación permitió mostrar las virtudes del A526, mientras que sus puntos débiles quedaron expuestos durante la carrera.

"En clasificación tienes los neumáticos fríos y, durante una vuelta, no tienen tiempo de calentarse tanto. En carrera, al salir de boxes, las sensaciones son buenas. Una vuelta, dos vueltas, a la tercera nuestros neumáticos están por las nubes en cuanto a temperatura y no tenemos tracción. Sabemos que es una limitación del coche, pero yo tenía un poco más de esperanzas".

Pese a las dificultades, Gasly intentó mantenerse en la zona de puntos e incluso protagonizó una férrea defensa frente al Mercedes de George Russell antes de ser superado.

"Estaba intentando todo lo que podía con la batería y demás. Pero, una vez más, no siento que hoy haya estado nunca en una posición en la que realmente pudiera (luchar). Incluso hubo momentos en los que me sentí un poquito más rápido que Nico (Hulkenberg), pero simplemente no podía salir bien de las curvas cada vez que aceleraba. El coche se me ponía de costado, perdía un poco de terreno y después no podía recuperarlo en la recta", insistió.

Gasly aseguró que Alpine tiene identificado el origen de las dificultades que lo perjudicaron especialmente en Singapur.

"Creo que está bastante claro en qué tenemos que trabajar. Sabemos por qué tenemos algunos de estos problemas con las llantas que estamos utilizando. Pero en un circuito como este, simplemente nos estuvo costando muchísimo".