Equipos de F1 no quieren se otorgue a Herta una excepción para correr

El piloto estadounidense Colton Herta ha surgido como candidato a ocupar un asiento en AlphaTauri en caso de que haya un lugar disponible si Pierre Gasly se va a Alpine.

Los pilotos necesitan 40 puntos para obtener una superlicencia basada en sus tres mejores actuaciones en las cuatro temporadas anteriores, con un año extra ahora incluido para cubrir los años afectados por el COVID-19.

De cara a 2023, Herta sólo tendrá 32 puntos basados en sus tres mejores resultados en el campeonato de IndyCar, y también puede ganar puntos por cualquier sesión de primera práctica que realice este año durantre un fin de semana de gran premio. Sin embargo, incluso con eso seguiría sin alcanzar los 40 puntos necesarios.

La FIA está considerando actualmente cómo se podría utilizar una causa de fuerza mayor para reforzar el caso de Herta.

Mientras que la llegada de un estadounidense a la parrilla de 2023 impulsaría potencialmente el deporte en su conjunto, los jefes de equipo han cuestionado cómo Herta podría calificar.

"Desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con poder demostrar una causa de fuerza mayor", dijo el director del equipo Alfa Romeo, Fred Vasseur, cuando se le preguntó sobre la pretensión de Herta de obtener una licencia.

"Porque ha tenido campeonatos en todos los lugares del mundo en los que ha podido sumar puntos".

"Ahora, si la FIA quiere detener el proceso de los puntos y la superlicencia, esa es otra historia. Pueden hacerlo, son ellos los que deben decidir si quieren detener el sistema. Podemos sobrevivir sin el sistema. Pero para mí no tiene nada que ver con una cuestión de fuerza mayor.

"Creo que tenemos un sistema que si queremos cambiar o si alguien tiene una propuesta para cambiar la atribución de puntos, podamos discutirlo".

Vasseur subrayó que la superlicencia funciona así para mantener un estándar en la parrilla de la Fórmula 1.

"Hay que tener en cuenta que cuando tomamos la decisión sobre la superlicencia y los puntos, el objetivo era proteger a la F1 y a los pilotos, para evitar que 10 pilotos lleguen a la F1 con grandes presupuestos y sin grandes resultados y tengan el control del 50 por ciento de la parrilla".

"El motivo de la decisión fue ese, se hizo a propósito y creo que fue una buena decisión. Ahora es otra cuestión ver si tenemos que atribuir diferentes puntos a la IndyCar o a la F3 o a la F2".

"Y no quiero hacer ninguna comparación, porque de un año a otro es completamente diferente".

Vasseur reconoció que Alfa había estudiado previamente el caso de Herta: "Tuvimos conversaciones el año pasado con Andretti. No es ningún secreto. La opción Herta estaba sobre la mesa, pero no podía optar a una superlicencia en ese momento".

El jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, advirtió que los requisitos de la superlicencia deben ser respetados como cualquier otra normativa.

"Yo hablaría más en general", dijo. "Creo que tenemos normas y reglamentos, que debemos respetar. Si no respetamos nuestras propias normas e intentamos encontrar maneras de eludirlas, no creo que sea correcto".

"Porque luego también podríamos aplicar eso a otras cosas, pero no estoy hablando de Colton, sino en general de las reglas".

"Las hemos hecho nosotros, las hemos firmado, hay un gobierno y tenemos que respetarlo. Que sea por una causa de fuerza mayor o no, es un punto de discusión. Pero como dijo Fred, creo que el COVID estaba en todas partes. No impidió que ninguna categoría corriera".

"Yo soy de los que dice que si tienes reglas y no las respetas y tratas de encontrar formas de evitarlas ¿entonces para qué tener esas reglas? En ese caso hay que cambiarlas. Y ese es un debate diferente. Si quieres cambiar las reglas, hablemos de ello".

"Insisto, hay una normativa, no se pueden cambiar las reglas de la noche a la mañana. Hace falta tiempo. Nosotros tuvimos un problema muy similar hace unos años [con Nikita Mazepin], y no buscamos cambiar las reglas. Simplemente trabajamos en ello y conseguimos los puntos necesarios, así que creo que eso es lo que hay que hacer en casos como éste".

Steiner reconoció que un piloto de la IndyCar en teoría está cualificado para correr en la Fórmula 1, pero subrayó que las reglas deben cumplirse.

"Hay bastantes pilotos que tienen la superlicencia", dijo. "Creo que Alexander Rossi y Josef Newgarden. Ellos han conseguido la superlicencia, y lo han hecho siguiendo las reglas".

"Como he dicho, podemos discutir si tenemos que modificarlo. Yo no decidí cuando se hicieron esas reglas, así que no sé en qué se basó o por qué se hizo el sistema de puntos que tenemos ahora".

"Si quieres cambiar la regla, discutámoslo y hagámoslo para el futuro si crees que lo que tenemos ahora está mal. Pero tiene que haber un acuerdo entre los interesados".

A diferencia de sus compañeros, Andreas Seidl, cuyo equipo McLaren permitió recientemente a Herta hacer su primer test en F1 y quiere que le den la oportunidad en AlphaTauri, cree que la FIA debería echarle una mano.

"Creo que, en general, creemos en el sistema, pensamos que es un buen sistema", dijo el alemán. "Pero al mismo tiempo estamos absolutamente dispuestos a tener también cierta flexibilidad".

"Además, teniendo en cuenta la situación de los dos últimos años con la COVID y todo lo demás, también tuvo un impacto en los resultados que los pilotos pudieron obtener".

"Y sí, estoy absolutamente abierto a cierta flexibilidad respecto a un tipo como Colton para que reciba la superlicencia, porque al final, por lo que ha demostrado hasta ahora en su carrera, no tengo ninguna duda de que es absolutamente capaz de competir en la F1".

