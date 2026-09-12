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Fórmula 1 GP de España

Cambia la parrilla de salida del GP de España por una sanción tras la clasificación

Los comisarios deportivos castigaron a Carlos Sainz luego de la clasificación y hay cambios en la parrilla de salida del GP de España: Checo Pérez gana un lugar.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

También lee:

La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026

1

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

5

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

7

 

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

New Zealand Liam Lawson
(Red Bull)

 

9

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

15

Japan Yuki Tsunoda
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

17

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

19

 Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)
21

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)
  • Carlos Sainz clasificó 17° pero penaliza tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.

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