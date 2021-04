Esposo de Claire Williams detona contra Drive to Survive

La tercera temporada de Drive to Survive se estrenó el pasado viernes a nivel mundial a través de la plataforma Netflix, y algunos aprovecharon el fin de semana para consumir los 10 capítulos que abarcan la historia de la complicada temporada 2020 donde la pandemia por COVID19 trajo no solo dificultades en el calendario, sino también económicas para las escuderías.

Uno de los equipos afectados fue Williams, quien a la mitad del año tuvo que recurrir a la venta del equipo para mantener el nombre en la parrilla, terminando con la permanencia de la familia del mismo nombre en la directiva de la segunda escudería más exitosa en la historia de la categoría, apenas por detrás de Ferrari.

Pero esta historia fue ignorada por la producción de Drive to Survive y esto causó el enojo de Marc Harris, esposo de Claire Williams, quien encabezó el equipo antes de la venta al grupo Dorilton Capital.

"Es imposible ocultar el nivel de frustración y molestia que siento por la última temporada de Drive to Survive de Netflix", dijo el esposo de Claire a través de una publicación en Twitter.

"El objetivo del programa es acercar a los fanáticos del deporte, dar una idea de lo que está sucediendo y contar las historias de la temporada. Es difícil creer que hubo una historia más importante (además de COVID19) que la venta de uno de los equipos más históricos, exitosos y valiosos que haya visto el deporte", continuó Harris.

“Son más de 50 años en el deporte, 16 campeonatos del mundo (contando los títulos de pilotos), el mítico Sir Frank Williams y la familia dejaron un deporte que ayudaron a construirlo como es hoy, pero apenas los mencionan”, argumentó.

"Es una vergüenza. Parece una falta total de respeto por Sir Frank Williams, Claire y el equipo en sí. Qué oportunidad para contar una historia de lo difícil que es el deporte, lo difícil que es sobrevivir y los sacrificios que hay que hacer”.

"Es fácil decir que no hubo acceso. No, ningún equipo de filmación tuvo acceso a los momentos muy privados en los que Claire tuvo que decirle al equipo que la familia tenía que vender el equipo y dejar el deporte que aman y respiran. Pero el equipo puso a disposición una gran cantidad de imágenes y todo el personal de grabación tuvo acceso en todos los demás momentos. Qué lástima que no se haya utilizado”, finalizó el esposo.