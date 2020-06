El día que Red Bull Racing le ofreció un futuro a Esteban Gutiérrez

El Gran Premio de los Estados Unidos de 2007 fue la tercera ronda de la Fórmula BMW USA, un campeonato que servía de semillero para los nuevos talentos, ayudándolos en la transición entre los karts y los monoplazas.

Fue en esa categoría donde el mexicano Esteban Gutiérrez comenzó a labrar su camino a la Fórmula 1. Con cuatro poles consecutivas en Utah y Montreal, donde fueron teloneros del GP de Canadá, y dos podios, incluida una victoria, peleaba el campeonato contra el estadounidense Alexander Rossi y el canadiense Daniel Morad, protegido del programa Red Bull Junior.

Al llegar a Indianápolis, el originario de la ciudad de Monterrey ya no era un desconocido para la F1. Por un lado, Mario Theissen, quien en aquel momento dirigía el proyecto de BMW en la máxima categoría, había recibido informes de un piloto mexicano que tenía aptitudes, pero esa misma información la tenía en su poder Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing y director del junior program de la compañía austriaca.

Esteban Gutiérrez, Josef-Kaufmann-Racing Photo by: XPB Images

Tan pronto terminó la carrera del sábado en el Brickyard, donde Gutiérrez consiguió el podio, se dirigió a una charla en el hospitality del equipo Red Bull de Fórmula 1 para recibir una oferta única.

“Me acuerdo que antes de llegar a esa carrera, Helmut Marko se puso en contacto conmigo y programamos una reunión para el sábado del fin de semana. Ese sábado había quedado podio, y antes de la segunda carrera hablé con él y me expresó el interés por contratarme y ser parte del programa de Red Bull”, recordó el piloto mexicano en entrevista con Motorsport.com.

“Al terminar la plática me dijo: ‘solamente te pido una cosa. No le ganes a mi piloto el día de mañana'.".

Gutiérrez no hizo mucho caso a la petición de Marko y el domingo en la segunda carrera de la ronda de la serie de BMW, competencia telonera del Gran Premio, se impuso desde la pole hasta cruzar la línea de meta por delante de Morad, dando argumentos a Helmut de que era un digno aspirante a su programa.

"Fui y le gané (a Daniel Morad). Ese fue el primer acercamiento que tuve con un equipo de F1”, expresó el mexicano quien con esa victoria sumaba su segunda de esa campaña.

En un principio el interés por integrar a Gutiérrez en su semillero de futuros pilotos de Fórmula 1 lo expresó Red Bull, pero no tardaron en aparecer acercamientos de otros proyectos. “Había cuatro equipos que estaban interesados: Mario Theissen con BMW, Red Bull, Renault con el junior program de la compañía francesa manejado por Flavio Briattore, y el de Williams”.

La oferta de Red Bull y la de Frank Williams, a quien visitó en las instalaciones de la casa de Grove e incluso probando su simulador, estuvieron en la mesa por un buen tiempo, pero al final ¿qué sucedió con esas propuestas?

“Red Bull es una marca increíble y tienen un programa super exitoso. Sabemos todos que es un programa agresivo, que exigen, pero es parte del deporte y yo no lo veo mal; ese enfoque les ha funcionado para crear buenos pilotos”.

“No es que tuviera nada en contra de Red Bull. Simplemente tuve una oferta por parte de BMW y en ese momento me hicieron una propuesta que consideré la mejor. Ellos estaban creciendo como equipo, peleando el top 5, y al año siguiente ganaron una carrera con Robert Kubica”.

"Al mismo tiempo tuve que decidir entre todas las opciones. Fue bastante dura tomar la decisión. Me toco dar una respuesta a Frank Williams porque la propuesta venía de él, así que tuve que hablarle a él para decirle que tomé la opción de BMW".

Esteban Gutiérrez, Josef Kaufmann Racing y Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team Photo by: XPB Images

Theissen, 'padrino' de Gutiérrez

Cuando Gutiérrez terminó la temporada 2007 como el novato del año en la Fórmula BMW, la relación con Theissen ya era más estrecha, y fue él quien le aconsejó al mexicano mantenerse otra temporada en la categoría, pero dando el salto a Europa. Ahí, en 2008 consiguió el cetro y establecieron las bases para un contrato a largo plazo con la marca bávara para escalar hasta la F1.

“Fue después cuando Theissen se acercó. Con él las cosas se dieron muy naturales y decidimos hacer un contrato a largo plazo, y ese contrato se prolongó hasta mis primeros años con Sauber”.

Pero justo antes de firmarlo, Gutiérrez y el directivo de BMW acordaron algo: realizar la Final Mundial de 2008 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el escenario ideal para festejar el campeonato y donde todos suponían que la victoria en ese evento, que premiaba al ganador con una prueba en un Fórmula 1 de BMW, le daría un test a Esteban en Jerez de la Frontera al año siguiente. La realidad, es que Gutiérrez ya no necesitaba esa victoria para acceder a un monoplaza del Gran Circo.

El mexicano finalizó tercero en su primera aparición en la capital del país, pero para ese entonces la palabra de Theissen ya estaba dada, y Gutiérrez probaría un F1 entre el 1 y 3 de diciembre de 2009 en España.

Esteban Gutiérrez, pruebas de BMW Sauber team Photo by: XPB Images

“La prueba estaba programada desde antes del mundial. No dependía de si ganaba o no esa carrera. Como ya me estaba convirtiendo en piloto oficial de BMW, decidieron dármela”.

“Todo el contrato fue con BMW y lo firmamos a principios de 2009. Ese acuerdo establecía todos los pasos para llegar a F1, pasando por F3, GP2 y más adelante dar el salto a la F1. Ese mismo contrato, cuando BMW dejó la categoría, Theissen me ofreció la opción de continuar con Sauber, y Peter Sauber tomó la decisión de mantenerme en ese equipo”.

Con el paso de los años, Gutiérrez afirma que la presencia de Mario Theissen fue vital en sus aspiraciones: “Definitivamente. Mario siempre confío mucho en mí y me dio un gran empuje desde bastante joven. Él fue quien confió en mi desde un principio, y me dio todas las armas. Me siento muy agradecido con él y con BMW”.

Así, lo que en un inicio era un sueño por conquistar IndyCar, como él mismo lo expresó en sus primeras carreras en Estados Unidos, mutó para poner la mira en la cúspide del deporte motor, un objetivo que cumplió cuando en 2013 debutó con Sauber en la parrilla del Gran Circo.

El camino de Esteban Gutiérrez a la F1