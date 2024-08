Evans explica las dificultades para llegar a la F1: "Es un deporte extraño"

Siendo uno de los animadores habituales de la Fórmula E desde 2016, Mitch Evans es sin duda uno de los pilotos más fuertes de este campeonato. El neozelandés ha defendido los colores de Jaguar desde su debut en la serie eléctrica, y ha terminado entre los 3 primeros en las últimas tres temporadas, incluso perdiendo por poco el título en la temporada 2023/2024.

A sus 30 años, Evans fue una auténtica promesa del automovilismo. Ganador de las Toyota Racing Series en su Nueva Zelanda natal en 2010 y de nuevo en 2011, el nativo de Auckland se hizo con el título de GP3 en 2012. Cuarto en GP2 -lo que hoy es la F2- en 2014 con dos victorias, quinto al año siguiente con el mismo número de éxitos, Evans podría haber reclamado lógicamente un lugar en la Fórmula 1, pero la oportunidad nunca se presentó.

Tras renunciar hace tiempo a sus ambiciones en la F1, Mitch Evans habló con Total-Motorsport.com sobre sus frustraciones de entonces, cuando intentaba llegar a la máxima categoría.

"Lo más difícil fue conseguir un volante para probar en F1", recuerda. "Hice días en el simulador, era más rápido que los pilotos titulares y era competitivo, pero no llegó a nada. Realmente necesitas una situación excepcional. Incluso para intentar conseguir una plaza de piloto reserva, hay gente que paga por ello. Es ridículo".

Fue aún más frustrante para Evans en aquel momento, dado que muchos de sus rivales de entonces pasaron a competir en la categoría reina en los años siguientes, aunque con mayor o menor éxito. Fue el caso de pilotos como Felipe Nasr, Jolyon Palmer, Stoffel Vandoorne, Alexander Rossi, Nicholas Latifi y un tal Pierre Gasly, entre otros.

En la GP2, Mitch Evans compitió, y a menudo venció, a pilotos que más tarde ascendieron a la F1, como Jolyon Palmer y Stoffel Vandoorne. Foto de: GP2 Media Service

"Cuando estás realmente metido en esto, y sabes cómo funciona, piensas que este deporte es una locura", continúa. "Mira a Nyck de Vries. No se propuso probar suerte para pilotar un F1, entonces le ofrecieron una oportunidad en bandeja cuando Alex Albon cayó enfermo (en el Gran Premio de Italia de 2022), hizo un gran trabajo, y de repente la gente pensó que era excepcional, aunque ha seguido siendo el mismo piloto que ha sido durante todos estos años."

"Y mira a Oliver Bearman. Es un buen piloto, pero la semana anterior (al Gran Premio de Arabia Saudita de esta temporada) se clasificó 18º en Bahréin (en F2), y entonces tuvo su oportunidad con el Ferrari. Hizo un buen trabajo, pero estaba en uno de los mejores coches de la categoría. Es una cuestión de percepción, pero los equipos ya no quieren arriesgarse con los pilotos. La única forma de hacerlo es tener una oportunidad loca".

De hecho, ni siquiera el título de Fórmula 2 garantiza ya una plaza en la F1 al año siguiente, como ocurría en las primeras temporadas de la disciplina. Los dos últimos ganadores, Felipe Drugovich (2022) y Théo Pourchaire (2023), han tenido que conformarse hasta ahora con un papel de piloto reserva, sin perspectivas reales de conseguir un asiento en la Fórmula 1. En cuanto a De Vries, pasó directamente a la Fórmula E tras su título de F2 en 2019.

"(Los equipos de F1) nunca van a arriesgarse contigo solo porque sí", continuó Evans. "Puedes marcar todas las casillas, presentar el mejor currículum en categorías inferiores, desde tus días en el simulador, pero aun así no tendrás una oportunidad. Es un deporte extraño. No tiene ningún sentido".

"Muchos pilotos tienen oportunidades que dan dinero (a su equipo). Mira a Sergio Pérez, siempre gana dinero para Red Bull, y no puedes competir con eso. No es un mal piloto, pero tenemos que lidiar con eso".

"Es difícil competir con un piloto sólo por sus méritos. Así son las cosas. Muchos pilotos de F1 que llegan a la Fórmula E se enfrentan a una gran realidad. Es una pena que De Vries no lo consiguiera (en la F1), no sé si eso nos perjudicó o no".

"Es un deporte extraño", concluye Evans. "Un mundo extraño, pero no todo se basa en el rendimiento puro. No es como el tenis, el golf o el fútbol, donde puedes exhibir tus habilidades en cualquier momento".