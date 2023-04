La confusión de Ferrari en la Q3 en Australia: esto es lo que pasó

Cargar reproductor de audio

Hay pesar en el box de Ferrari. Con Red Bull a medio gas (tras la salida de escena de Sergio Pérez) había una oportunidad para la Scuderia de arrebatar algo más en la clasificación de Melbourne, y en cambio el balance final fue un quinto y un séptimo puesto, con Carlos Sainz y Charles Leclerc respectivamente.

Ambos pilotos hablaron de una oportunidad perdida al final de la sesión, no para la pole, por supuesto, sino para acabar entre los tres primeros. Un objetivo que parecía al alcance de la mano en la Q2, que terminó con Carlos Sainz y Charles Leclerc en tercera y cuarta posición.

Complicó la tarde de la Scuderia la amenaza de lluvia señalada a cinco minutos del final de la Q3, cuando todos los pilotos estaban en boxes para montar el último juego de blandos. Probablemente hubo demasiada alarma en Ferrari, y por radio se dijo a los pilotos que entraran en boxes después de una sola vuelta de calentamiento. Leclerc obedeció, empezando a empujar al final de la vuelta de salida, pero no era lo óptimo para la gestión de los neumáticos.

Además, Charles se encontró a Sainz en el primer sector rodando a un ritmo reducido, tras haber decidido por iniciativa propia completar una segunda vuelta de calentamiento antes de salir.

Sainz tampoco lo tuvo fácil. La decisión de dar una segunda vuelta de calentamiento le obligó a ralentizar el ritmo en algunos puntos de la pista para dejar paso a los que venían por detrás, lo que provocó una bajada de la temperatura de los neumáticos.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, salir del garaje Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Cuando he salido he perdido un par de décimas en el primer sector", ha confirmado Carlos, "y eso me ha costado un puesto entre los tres primeros. Me dijeron que había pilotos detrás de mí en su vuelta rápida, pero sólo fue el caso de unos pocos, y la ralentización me costó una caída de la temperatura de los neumáticos."

Leclerc fue entonces autocrítico, señalando también un fallo suyo en la sesión. "Cuando llegas a la Q3 tienes que ponerlo todo junto en la primera vuelta", explicó Charles, "entonces, por supuesto, podríamos haberlo hecho mejor con una mejor comunicación, pero no hice un buen trabajo. No estoy especialmente contento con cómo he pilotado, las sensaciones en el coche eran bastante buenas, pero lo puse todo junto demasiado tarde".

Para Ferrari, la carrera promete ser cuesta arriba. Incluso sin Checo Pérez habrá mangas que remangar para aspirar al primer podio de la temporada, el verdadero objetivo del viaje a Australia.

"Puedo confirmar que me siento cómodo", confirmó Sainz, "creo que hemos hecho buenos progresos en términos de sentimientos con el coche al hacer muchos cambios en el frente de la puesta a punto. El objetivo es mejorar la situación sobre todo de cara a la carrera, así que esperemos a mañana”.

Ambos pilotos de Ferrari dispondrán mañana de un juego de duros y otro de medios nuevos. Después de la sesión FP3, en la que tanto Leclerc como Sainz habían utilizado un juego de blandos menos que sus rivales directos, se había asumido que la estrategia de la Scuderia era guardar un juego de gomas blandas para la carrera, pero en la calificación ambos pilotos utilizaron cinco juegos de blandos, montando un segundo juego en la Q2 para evitar los riesgos asociados a la evolución de la pista.