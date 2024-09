Así fue la protesta de Verstappen en rueda de prensa por su sanción en Singapur

La rueda de prensa de protesta de Max Verstappen contra la FIA se desarrolló tras la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.

Después de lograr una sorprendente vuelta para asegurar el segundo lugar en la parrilla, el piloto de Red Bull cumplió debidamente con sus compromisos en la transmisión en vivo de la F1 antes de pasar a la sala de la conferencia de prensa oficial.

Pero, tras responder a la primera pregunta del presentador Tom Clarkson, rápidamente quedó claro que no estaba interesado en dar respuestas largas.

Y cuando inmediatamente hizo una broma sobre su deseo de no decir mucho debido a su castigo por insultar en la rueda de prensa del jueves, sus intenciones se hicieron evidentes.

La rueda de prensa de Verstappen en Singapur y su protesta

Tom Clarkson (TC): Max, no ha sido el más suave de los fines de semana para ti o para Red Bull Racing hasta ahora. Entonces, ¿qué tan dulce se siente esta primera fila?

Max Verstappen (MV): Sí, estoy muy contento con el segundo puesto hoy después de ayer. Y yo diría, también, un gran agradecimiento al equipo por seguir empujando durante todo el fin de semana, ya sabes, para hacer un coche mejor para mí. Así que, sí, muy contento de estar en la primera fila.

TC: ¿Qué has cambiado durante la noche? Porque parece que ha habido una gran diferencia en el rendimiento.

MV: Mucho.

TC: ¿Puedes dar más detalles?

MV: No, puede que me multen o me den un día extra.

TC: ¿Tienes confianza en el ritmo de carrera?

MV: Puede ser.

TC: Quiero decir, ¿cuánto de un paso hacia lo desconocido es la carrera, teniendo en cuenta los problemas que tuviste ayer en la práctica?

MV: Es algo desconocido....

TC: Háblenos del orden de salida....

MV: No es algo contra ti, no te preocupes. No quiero molestarte.

TC: Estamos bien. Pero, ¿puedes decirnos acerca de alinearte junto a Lando mañana en términos de la batalla por el campeonato y tus tácticas en la carrera?

MV: Lo averiguaremos mañana.

Max Verstappen, Red Bull Racing, atiende a los medios fuera de la sala de conferencia oficial en Singapur. Photo by: Ben Hunt

Clarkson terminó entonces las preguntas antes de abrir la palabra a los medios escritos.

Verstappen fue entonces preguntado si podía dar más detalles sobre los cambios realizados en el coche que lo habían transformado respecto del viernes, después de su reticencia a responder antes.

Verstappen respondió: "Preferiría que me hicieran estas preguntas fuera de la sala".

Tras confirmar que respondería a las preguntas fuera de la sala, Verstappen fue presionado entonces sobre qué pasaría si fuera sancionado por su comportamiento en esta rueda de prensa.

Él respondió: "Sin comentarios".

Al ser consultado entonces sobre cuánto tiempo preveía no dar más respuestas en conferencias de prensa oficiales de la FIA, Verstappen dijo: "Voy a responder. Sólo que no mucho. Probablemente sea mi voz".