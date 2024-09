Max Verstappen no dio más que respuestas cortas durante la rueda de prensa posterior a la clasificación del Gran Premio de Singapur en protesta por su sanción por jurar en la sesión del jueves.

Verstappen fue conminado a realizar un "trabajo de interés público" tras haberusado palabras que la FIA consideró antisonantes al explicar el comportamiento de su coche en el Gran Premio de Azerbaiyán, en una medida drástica de la FIA sobre el uso de lenguaje fuerte.

El holandés se clasificó segundo en la parrilla para la carrera del domingo y, aunque dio respuestas completas en las entrevistas unilaterales posteriores con el ex piloto de IndyCar James Hinchcliffe, Verstappen optó por un enfoque más lacónico en la sesión oficial, ofreciendo respuestas de una sola palabra al presentador Tom Clarkson.

Dijo que realizaría una sesión fuera de la rueda de prensa oficial de la FIA en beneficio de los medios de comunicación, pero optó por no responderles en la sala - bromeando señaló que era "algo con mi voz".

Hablando en esa sesión posterior a la rueda de prensa, Verstappen se sinceró sobre su enfoque.

"Me parece, por supuesto, ridículo lo que pasa. Entonces, ¿por qué debería dar respuestas completas? Porque podría... es muy fácil, aparentemente te ponen una multa, o te imponen algún tipo de sanción".

"Prefiero entonces no hablar mucho, guardar mi voz y quiero decir, podemos hacer las entrevistas también en otro lugar si necesitan algunas respuestas a las preguntas formuladas".

Verstappen dijo que la FIA quería sentar un nuevo precedente en las sesiones oficiales con los medios de comunicación, y que estaba siendo tratado con dureza para que los funcionarios pudieran erradicar esta práctica.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Ben Hunt

Dijo que no tenía ningún problema con los comisarios en sí por la aplicación de sanciones más duras, sino con las nuevas normas en vigor en sí.

"Quieren sentar precedente, y la gente recibió advertencias o una pequeña multa. Ahora, conmigo, querían dar un ejemplo aún mayor, supongo.

"Lo que para mí es un poco raro, claro. Porque yo no insulté a nadie en particular, sólo dije una cosa sobre mi coche. Pero está en el código, así que tienen que seguir el libro.

"No quiero culpar de esto a los comisarios, porque tuve una buena charla con ellos. Simplemente tienen que seguir el código y el libro. Creo que son bastante comprensivos, pero también es difícil para ellos".

"Creo que lo que dije no estuvo tan mal. Y, por supuesto, entiendo que si lo diriges a alguien creo que está mal. Por supuesto que las emociones pueden estar a flor de piel, pero aun así no está bien. Lo entiendo, pero me pareció bastante ridículo lo que me dijeron".

Tuvo el apoyo de sus compañeros pilotos en la rueda de prensa - Lando Norris bromeó diciendo que Verstappen "se lo merecía" antes de afirmar: "Creo que es bastante injusto, no estoy de acuerdo con nada de eso."

Lewis Hamilton añadió que era "un poco una broma", y recomendó que Verstappen no siguiera adelante con el castigo de servicios comunitarios - sugiriendo "! ciertamente yo no lo haría".