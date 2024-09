Ricciardo bromea y quisiera "recuperar a Piquet" para provocar un coche de seguridad

Daniel Ricciardo bromeó con que le gustaría que Nelson Piquet Jr volviera a la parrilla de la Fórmula 1 para ayudar a sus esfuerzos en el Gran Premio de Singapur después de una "miserable" clasificación en el circuito de Marina Bay.

El piloto de RB no pudo escapar de la eliminación de la Q1 en un fin de semana en el que su futuro en la F1 se ha puesto en duda, con rumores que apuntan a que será sustituido por Liam Lawson a partir de la próxima carrera, el Gran Premio de Estados Unidos.

A pesar de la presión añadida, la actuación del viernes le hizo soñar con un puesto entre los 10 primeros al final de la sesión de clasificación, pero el cambio a los neumáticos blandos le hizo perder la forma. Además, su compañero de equipo Yuki Tsunoda se esforzó por alcanzar la Q3 por primera vez desde Hungría, y el japonés se clasificó en octava posición.

"En realidad no hemos cambiado mucho", dijo Ricciardo, cuando se le preguntó por qué había bajado el ritmo.

"Estábamos en un buen lugar ayer, así que estábamos bastante optimistas, no estábamos persiguiéndonos la cola. Sinceramente, el neumático medio esta mañana era bueno, parecía que empezábamos con el mismo pie que ayer, pero luego puse el blando y no estaba en ninguna parte".

"Así que hicimos un poco de puesta a punto para la calificación y pensé que estaríamos bien, pero de nuevo, no me sentía cómodo con el blando.

"Fue... Diría miserable porque ayer estábamos en una mejor posición, de verdad, y no esperábamos esto... no hubo grandes errores pero sabía cuando crucé la línea que no era rápido. Simplemente no me sentí tan bien.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

"Esta mañana, se podría decir que 'oh, ese neumático blando no funcionó', pero hoy hemos tenido tres de ellos y no hemos sido competitivos en ninguno".

Sobre si el resultado dolió más por las especulaciones sobre su futuro en la F1, Ricciardo respondió: "Sí, por supuesto que estaría bien dejar una declaración en la pista

"Obviamente, lo de la Q1, eso apesta. Con toda la mierda que está pasando, honestamente sentí [que] sería bueno hoy. Así que por eso estoy más como, ¿cómo terminamos [fuera] en la Q1?

"Intento ser optimista, pero hoy ha sido un día muy pesimista, así que me voy a ahogar en mi baño de hielo, me encontraréis allí mañana, flotando".

Haciendo referencia al escándalo del crashgate que ayudó a Fernando Alonso a hacerse con la victoria en el GP de Singapur de 2008, cuando su entonces compañero de equipo en Renault, Piquet Jr, se estrelló deliberadamente para provocar un coche de seguridad, Ricciardo sugirió que necesitaría un caso así para asegurarse un resultado positivo.

"Con suerte, tendremos un coche de seguridad a tiempo", dijo. "Que vuelva Piquet y hagamos que suceda".