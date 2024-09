Ricciardo niega los rumores de su salida de la F1, pero no del todo

Daniel Ricciardo ha restado importancia a los rumores de que el Gran Premio de Singapur será su última carrera en la Fórmula 1, pero afirma que lleva demasiado tiempo en la competición como para descartarlo por completo.

Red Bull y la cúpula directiva de RB están a punto de tomar una decisión después de la carrera de este fin de semana en Singapur sobre su alineación de pilotos para 2025.

Y como parece casi seguro que el piloto reserva Liam Lawson será el compañero de equipo de Yuki Tsunoda en RB, ha surgido un escenario en el que la escudería podría optar por hacer el cambio de inmediato en lugar de esperar hasta el inicio de la próxima temporada.

Esto supondría el final de la carrera de Ricciardo en la F1, después de una temporada en la que ha disfrutado de algunos buenos resultados, pero también ha sufrido algunas frustraciones.

Ricciardo dijo que no estaba al tanto de los movimientos de RB sobre cambiar de pilotos a tiempo para el Gran Premio de Estados Unidos, pero tampoco lo descartó por completo.

En cuanto a las especulaciones sobre su futuro, el australiano dijo: "Mi primera expectativa es sobre el año que viene, así que ahí es donde estoy en este momento".

"Obviamente, no puedo dar demasiados detalles, pero en términos de contrato, sí, nuestras fechas entran más o menos en esta ventana ahora. Así que, básicamente, espero un sí o un no para el '25".

"Luego, sí, estoy al tanto de algunas conversaciones y especulaciones sobre el resto de la temporada, pero eso (ser sustituido después de Singapur), para mí, por el momento, lo desconozco".

"Así que la decisión que espero es para el año que viene. Pero, obviamente, en este deporte han pasado cosas locas, así que tampoco voy a ponerme aquí a presumir y a confiar en que, 'oh, sí'. Creo que lo estaré, pero ya veremos".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

La decisión de RB tras este fin de semana gira en torno a los elementos del contrato de Lawson que deben activarse para garantizar que no se convierta en agente libre.

Cuando se le preguntó directamente si había algo en su propio contrato que significara que Singapur sería su última carrera, Ricciardo dijo: "No lo creo. Pero tampoco quiero pararme aquí y ser el abogado".

"Mira, yo diría que no. Pero también, sabemos cómo funciona este deporte. Ya sabes, hubo gente antes que no terminó una temporada, por lo que no es nada nuevo en algunos aspectos".

"Así que no quiero ser también como, 'oh, 100% voy a apostar toda mi casa'. Llevo demasiado tiempo".

Perder potencialmente su volante a manos de Lawson significaría casi con toda seguridad que Ricciardo estará fuera de la F1 la próxima temporada, sin otras opciones realistas en la parrilla.

Y, aunque eso podría abrir oportunidades para competir en otras categorías, ha dejado claro que un cambio para competir en otra cosa no es necesariamente su opción preferida.

Preguntado por otras series, Ricciardo dijo: "¡La IndyCar todavía me da miedo! Mira, he pensado en ello porque también lo pensé hace un par de años cuando supe que no iba a empezar la temporada '23".

"Pero sé que sigo siendo un competidor. Sé que todavía tengo mucho fuego en mí, pero tal vez esa comezón se rasca haciendo otra cosa. No lo sé".

"Ya veremos. Es difícil, incluso hablando de ello, estar en este deporte y luchar por un décimo puesto de vez en cuando. Es tal vez lo mismo con hacer otra serie".

"Y sin faltar al respeto a otras series, soy un fan de la NASCAR y muchas otras formas de automovilismo, pero porque he estado allí y he experimentado el más alto de los máximos, ¿voy a conseguir la verdadera realización haciendo otra cosa y no hay garantía de que voy a ser impresionante haciendo otra cosa?"

"¿Realmente me va a picar el gusanillo y me va a dar lo que quiero? No lo sé. Probablemente diría más no que sí, pero son cosas en las que pensaré si no estoy en esta situación".