Cómo la F1 logró estar lista para modificar su calendario

Es una continua pesadilla para la organización de la Fórmula 1, la FIA y los equipos, que se continúen provocando complicaciones en los eventos. Varios de los grandes premios de la última parte de este año parecen estar en peligro, incluso en este momento.

El Gran Premio de Turquía fue anunciado oficialmente para el 28 de abril, como sustituto de la carrera de Canadá. Parecía ser la alternativa perfecta, sobre todo por estar situado cerca de Azerbaiyán, una ventaja para el personal y el transporte de las cargas. De hecho, era una opción más idónea y barata que la carrera a la que sustituía.

Sin embargo, menos de quince días después, Turquía se colocó en la lista roja del gobierno británico. Las excepciones habituales para los "deportistas de élite" que permitía a la F1 evitar la cuarentena no se aplicarían. En cambio, se impondría una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel aprobado, con un costo de más de 2.000€.

Para más complicaciones, Turquía también entró en la lista roja de cuarentena de Francia, sede de la que sería la próxima carrera en el campeonato mundial después de Turquía.

Dado el tiempo logístico del viaje combinado de Bakú y Estambul, la F1 no podría esperar a un cambio en estas listas rojas. No había otra opción que cancelar la cita turca con solo un mes de diferencia, y hacer malabares en otros lugares para conseguir organizar una segunda carrera para el calendario en Austria.

El hecho de que se lograse con tan poco tiempo es un ejemplo de todo el trabajo realizado el año pasado, cuando se rescató la temporada de las cenizas del calendario original con los horarios habituales para organizar grandes premios.

La encargada de la F1 de armar el calendario de 2020 fue Chloe Targett-Adams, directora global de promoción de carreras.

Ella fue la única responsable de crear un calendario de 2020 que funcionase, y que incluyese cinco eventos que no estaban en el original. Nunca antes se había hecho algo parecido en la F1.

"En condiciones normales, nos costaría entre 18 meses y dos años lanzar, planear y organizar una nueva carrera", señaló Targett-Adams a principios de esta temporada. "Por lo que hacerlo cinco veces en un año marcado por la COVID, en dos trazados que nunca antes habíamos corrido, quiero decir, menudo trabajo de equipo para hacer eso y lograrlo".

"Y puedes ver por qué sorprendió a los fans, solo se demostró la oportunidad que brindó una situación como la COVID".

"Siempre estoy en conversaciones con diferentes promotores de diferentes circuitos. Somos muy afortunados de que haya mucho interés por la F1 en numerosos lugares por todo el mundo. Así que supongo que se alinearon los astros y uno solo piensa. '¡Ya sé, llamaré a este promotor y veré si están interesados en tener una carrera de F1 en las próximas ocho semanas!".

Targett-Adams admitió que la categoría aprendió mucho en 2020. y no solo sobre cómo reaccionar a las cancelaciones de las carreras. También hubo lecciones más importantes sobre lo rápido que las cosas pueden cambiar, y sobre cómo una mayor variedad de eventos añade interés.

"Creo que una cosa que es fantástica sobre la F1 es que continuamente estás aprendiendo, y en una situación de pandemia como la COVID, esto se agrandó", señaló.

"Nos enseño al final cómo de eficiente es la organización, cómo de rápido te puedes adaptar a un escenario e innovar, sobre todo para el lado de los negocios con los promotores de carrera, un ambiente donde no se hace muy a menudo".

"Por ejemplo, la capacidad de alternar trazados para las carreras y luego la reacción de los fans y de la misma forma de los equipos y los pilotos y su compromiso con nosotros. Es algo que realmente hemos tenido en cuenta, y analizamos cómo podíamos utilizar esto en nuestros planes futuros y en nuestras estrategias de cara a próximos calendarios".

Una serie de factores contribuyeron a la opción de reemplazar algunos eventos, entre ellos los acuerdos comerciales. El año pasado, la F1 contrató a Silverstone para dos eventos, pero también tuvieron contratos especiales otras incorporaciones que se añadieron más tarde.

Había una necesidad urgente por alcanzar unas ocho primeras carreras para disputar el campeonato mundial, y luego quince, un número que desencadenó los pagos para muchos acuerdos de retransmisión de la temporada completa.

Este año, con un punto de partida de 23, el nuevo jefe, Stefano Domenicali, y sus compañeros pueden permitirse ser un poco más duros cuando negocian, y hay más énfasis de hacer que las cosas financieramente funcionen, en vez de simplemente añadir un número más.

Los contratos también están directamente relacionados con los ingresos potenciales de la asistencia de espectadores, y las medidas locales están cambiando todo el tiempo.

Junto con el dinero, hay obviamente problemas logísticos, como el transporte de la carga y el personal, y si una sede nueva o no utilizada anteriormente es capaz de llevar a cabo un gran premio.

Uno de los hombres en el centro de estas discusiones es el director deportivo de la F1, Steve Nielsen.

"Mi misión era organizar 23 carreras si podíamos", declaró a Motorsport.com justamente antes de que Turquía se convirtiese en un problema. "Y si no podemos llevar a cabo todas las carreras del calendario, entonces buscaremos alternativas".

"Si no podemos ir a un país, Chloe y Stefano dirán, 'Bueno, estas son las opciones, ¿Qué opináis?' Y luego elegiremos una que funcione financieramente y logísticamente, y haremos concesiones donde sean necesarios. Así es cómo básicamente funciona".

La F1 tiene que monitorizar constantemente no solo qué sucede en términos de la COVID en los países sede de grandes premios, sino también, como Turquía ha demostrado, cómo los gobiernos donde residen el personal trata a aquellos que vuelven de aquellos países.

"Es un cambio muy rápido", señaló Nielsen. "Hace unos meses, Portugal estaba en la lista roja de Reino Unido".

"Y estaba en la lista roja cuando anunciamos la carrera. Por lo que, estás anunciando algo de lo que no estás seguro. Tú piensas que todo saldrá bien, y esperas que sea así. Y esperas que se desarrolle en el camino correcto".

"Nosotros intentamos analizar qué países tienen unas altas tasas de infección, y cuáles están en la cúspide o descendiendo. Y es muy, muy, muy difícil. Hay muchas suposiciones. Y si no tienes suerte, puede ir en contra tuya".

"Y obviamente, es lo que ocurrió con Canadá. Cuando anunciamos una carrera, no lo hacemos si no sabemos si hay una línea roja definitiva, solo lo haríamos si estamos seguro que no hay nada que pueda frenarlo en ese momento. Pero de la forma en cómo está el mundo ahora con el COVID, esto puedo cambiar".

Incluso con las lecciones aprendidas el año pasado, todavía hay muchas incógnitas en 2021. Las primeras cuatro carreras del calendario de este año albergaron carreras en 2020, pero las siguientes tres en Mónaco, Bakú y Paul Ricard no.

Ocho eventos en la segunda mitad del año tampoco albergaron una carrera el año pasado.

"Incluso este año, hay varias carreras que no han tenido una carrera con las medidas COVID", subrayó Nielsen. "Por ello, es una combinación de los promotores y los circuitos que están familiarizados con eso, y luego vamos a ir a sitios que nunca antes han tenido algo parecido".

"Así que seguimos teniendo todo este tipo de reuniones, negándonos a cosas que tienen que ser de una forma e indicando todo lo que se tiene que hacer".

"En algunas reuniones, se parece bastante a lo vivido el año pasado cuando hablas con algún promotor, sobre todo de carreras urbanas. Todavía no hemos tenido una carrera urbana adaptada al mundo COVID. Esto tiene todo tipo de desafíos y problemas, como puedes imaginar, y tenemos la próxima carrera en Mónaco".

Las carreras en países lejanos son las más complicadas, porque los equipos tienen que enviar una gran cantidad de equipo por el mar con semanas de antelación.

"El año pasado fue un modelo tan diferente, necesitábamos una mentalidad distinta", afirmó Nielsen. "Tenemos una mejor idea de los tiempos de reacción y qué es posible".

"Los equipos son realmente buenos. Sabemos cuando tienen que enviar su equipo al mar. Así que, eso influye mucho en nuestras decisiones. Aún no los hemos, tocamos madera, mandado a cargar su equipo en un barco a un lugar que se cancelase luego. ¡Pero Canadá se canceló!"

"Trabamos muy de cerca con los equipos, y les impedimos enviar cualquier cosa a estos países. Así que, sabemos cuáles son sus fechas de envío. Pero creo que somos mucho más ágiles de lo que éramos, porque lo tenemos que ser. Te adaptas o mueres".

Los monoplazas y el resto del equipo se empaquetan en siete 747 para las carreras fuera de Europa, y en el momento actual asegurar esos vuelos para cada evento no es fácil.

"El mercado de carga es bastante inestable", confirmó Nielsen. "Es un poco como un coche de alquiler, si hay un gran evento, ¡Tu coche de alquiler te puede salir muy caro! Cuanto antes reserves, mejor oferta obtendrás, y obviamente, entra en conflicto con los sucesivos cambios del calendario. Pero saber y predecir el mercado de carga es algo muy complicado".

"Ahora podemos utilizar dos configuraciones diferentes de vuelos, podemos utilizar un 747 o un 777. Todas las escuderías están optando por contratar lo que llamamos una carga amigable de 777. Actualmente, hemos reducido nuestra carga enormemente, porque entrábamos en un largo proceso. Por lo que hemos estado mucho menos limitados, y algunos de los equipos también".

"Siempre hemos sido capaces de conseguir aviones hasta ahora. ¡Es un poco como un cisne, parece bastante tranquilo en el agua, pero por debajo del agua puede convertirse en algo frenético!"