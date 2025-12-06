F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año
Descubre cómo seguir la carrera final y definición del campeonato con Max Verstappen arrancando en la pole position en Yas Marina.
Con Max Verstappen arrancando desde la pole position seguido por los McLaren, la lucha por el campeonato de F1 2025 será intensa en Abu Dhabi y las miradas estarán puestas en el trazado de Yas Marina.
¿Dónde ver la F1 en Argentina?
Los aficionados de Argentina pueden disfrutar de cada carrera de la Fórmula 1 a través de Disney+ Premium, además de algunas carreras en ESPN por televisión.
FOX Sports también transmite algunas carreras en vivo y otras en diferido.
¿Dónde ver la F1 en Colombia?
En Colombia, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver principalmente a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.
¿Dónde ver la F1 en Chile, Paraguay y Uruguay?
En estos territorios, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.
¿Dónde ver la F1 en México?
Los fanáticos mexicanos pueden ver la Fórmula 1 a través de Sky Sports del sistema de televisión Izzi y Sky.
¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?
F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.
F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.
Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.
Los horarios y cómo ver la carrera del GP de Abu Dhabi 2025
|País
|
Televisora
|
Gran Premio
|
México
|
Sky Sports México
|
Domingo 7/12 07:00
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 07:00
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 08:00
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 09:00
|
Argentina
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 10:00
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
|Domingo 7/12 10:00
