Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año

Descubre cómo seguir la carrera final y definición del campeonato con Max Verstappen arrancando en la pole position en Yas Marina.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Con Max Verstappen arrancando desde la pole position seguido por los McLaren, la lucha por el campeonato de F1 2025 será intensa en Abu Dhabi y las miradas estarán puestas en el trazado de Yas Marina. 

¿Dónde ver la F1 en Argentina?

Los aficionados de Argentina pueden disfrutar de cada carrera de la Fórmula 1 a través de Disney+ Premium, además de algunas carreras en ESPN por televisión.

FOX Sports también transmite algunas carreras en vivo y otras en diferido.

¿Dónde ver la F1 en Colombia?

En Colombia, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver principalmente a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en Chile, Paraguay y Uruguay?

En estos territorios, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en México?

Los fanáticos mexicanos pueden ver la Fórmula 1 a través de Sky Sports del sistema de televisión Izzi y Sky.

¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?

F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.

F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.

F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.

Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.

Los horarios y cómo ver la carrera del GP de Abu Dhabi 2025 

País

Televisora        

Gran Premio

México Mexico

Sky Sports México

Domingo 7/12 07:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 07:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 08:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 09:00

Argentina Argentina

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

 Domingo 7/12 10:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

 Domingo 7/12 10:00

