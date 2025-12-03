La temporada 2025 de Fórmula 1 culmina este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi, en un enfrentamiento final en el que tres pilotos aún tienen opciones de hacerse con la corona de campeón del mundo. Lando Norris lidera la clasificación con 408 puntos, doce puntos por delante del campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, y 16 por delante de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

Aunque Norris llega al fin de semana como favorito, el pasado nos enseña que cualquier cosa puede pasar en el final de temporada cuando el título está en juego. Desde colisiones en la pista hasta decisiones poco acertadas en el control de carrera, la Fórmula 1 ha sido testigo de muchas decisiones poco acertadas.

Aquí están los momentos en los que las cosas se fueron de las manos, incluyendo algunos incidentes fuera de la Fórmula 1.

6º GP de México 1964

Debido a la falta de imágenes de vídeo, este caso es difícil de juzgar definitivamente. Sin embargo, no hay duda de que una colisión entre un aspirante al título y el compañero de equipo de otro tuvo un enorme impacto en el resultado del Campeonato del Mundo.

Tres pilotos luchaban por la corona en la final de 1964 en Ciudad de México: Graham Hill en un BRM, el piloto de Ferrari John Surtees y el as de Lotus Jim Clark. Los problemas con la inyección de combustible frenaron a Surtees en los entrenamientos y al inicio de la carrera, mientras que Clark se colocó en cabeza desde la pole position. Sin embargo, en cuanto el motor V8 alcanzó la temperatura adecuada, Surtees se dispuso a recuperar terreno.

Graham Hill y Lorenzo Bandini chocaron en el GP de México de 1964 Foto: Bernard Cahier/Getty Images

Pronto se acercó a la batalla por el tercer puesto entre su compañero de equipo Lorenzo Bandini y Hill. Finalmente se produjo un contacto entre Bandini y Hill, que dejó al BRM fuera de la lucha por el título, aunque Hill terminó la carrera en undécima posición.

Surtees afirmó más tarde que, dada la ferocidad del duelo, había visto venir algo. Sin embargo, quién tuvo exactamente la culpa sigue siendo objeto de debate. En cualquier caso, Clark seguía en cabeza y en camino hacia el título cuando se rompió una tubería de aceite.

Dan Gurney se puso en cabeza en la penúltima vuelta y Bandini volvió a dejar paso a su jefe de equipo. Surtees terminó segundo, arrebatando el título a Hill por un solo punto.

5º GP de Japón 1989

No se trataba de un enfrentamiento en la última prueba de la temporada -el GP de Australia se disputaba dos semanas más tarde-, pero para Ayrton Senna era crucial vencer a Alain Prost en Suzuka para tener alguna posibilidad de ganar el título en la final de Adelaida.

Los dos McLaren-Honda dominaron la clasificación, y Senna batió a su acérrimo rival Prost por una extraordinaria diferencia. Prost optó por una configuración con menos carga aerodinámica en la carrera y consiguió la mejor salida. Senna apenas pudo mantener detrás al Ferrari de Gerhard Berger.

El duelo mundialista entre Alain Prost y Ayrton Senna fue legendario. Foto: Motorsport Images

Prost lideraba con cuatro segundos de ventaja cuando entró en boxes. Senna le siguió dos vueltas más tarde, pero su parada duró dos segundos más. Entonces comenzó la persecución. En la vuelta 40, el brasileño se había acercado a medio segundo del francés, pero Prost contraatacó y volvió a ampliar la diferencia. Senna volvió a recortar distancias y en la vuelta 47, seis antes del final, inició una maniobra.

La menor carga aerodinámica de Prost le daba ventaja en términos de velocidad punta en la recta, así que la única posibilidad realista para Senna era frenar muy tarde en la chicane. Se metió por el interior, pero Prost le cerró la puerta, demasiado tarde.

Los dos McLaren quedaron atrapados en una cuña indigna en la zona de salida de pista. Prost, cuyo motor se había apagado, salió y se alejó. Senna hizo que los comisarios le empujaran y siguió conduciendo, pero tomó la salida de emergencia en lugar de la chicane.

Senna entró en boxes en la vuelta siguiente para cambiar un alerón delantero dañado, lo que dio el liderato a Alessandro Nannini. Pero Senna adelantó al Benetton en la chicane a falta de dos vueltas y se llevó la victoria que necesitaba. Sin embargo, Senna fue descalificado más tarde por saltarse la chicane en la vuelta 47. La apelación de McLaren no prosperó. La apelación de McLaren fracasó y Prost fue coronado campeón del mundo antes de cambiar a Ferrari.

4º GP de Australia 1994

La temporada de 1994 ya se había caracterizado por la controversia y la tragedia, desde la muerte de Senna en Imola hasta la descalificación de Michael Schumacher en Silverstone y su sanción de dos carreras. Tras una impresionante actuación en el lluvioso Japón, Damon Hill había recortado la distancia con el líder del campeonato, Schumacher, a un punto cuando la comitiva llegó a Adelaida para la final.

Tras la muerte de Senna, Williams había asociado inicialmente a Hill con el debutante en F1 David Coulthard y, en cuatro ocasiones, con el Campeón del Mundo de 1992 Nigel Mansell. En Adelaida, fue Mansell quien brilló con la pole position, superando al Benetton de Schumacher por 0,018 segundos, con Hill en tercer lugar.

Michael Schumacher y Damon Hill lucharon por la corona mundial en 1994. Foto: Motorsport Images

Debido a la diferencia de un punto, el título sería para quien terminara por delante del otro. Mansell patinó demasiado en la salida y su Williams se caló. Schumacher y Hill le adelantaron, y Mansell agravó su salida con un trompo en la primera vuelta.

La carrera se estabilizó, con Schumacher en cabeza y Hill en su persecución. Alrededor de la vuelta 30, la ventaja del piloto de Benetton se estabilizó en torno a los dos segundos. Pero en la vuelta 36, Schumacher tocó el muro en la curva East-Terrace. Hill intentó adelantar al dañado Benetton en la siguiente curva.

Schumacher se empotró contra el Williams, su coche hizo palanca sobre dos ruedas y acabó en las pilas de neumáticos, mientras que Hill tuvo que retirarse de boxes con la suspensión delantera izquierda dañada. Schumacher se proclamó campeón del mundo, mientras que Mansell puso fin a su carrera en Williams con una victoria tras adelantar al Ferrari de Gerhard Berger.

3er GP de Europa 1997

Al igual que en 1994, en la última carrera se produjo una disputa entre Schumacher, ahora con un Ferrari, y el piloto líder de Williams, en este caso Jacques Villeneuve.

El Williams se consideraba el conjunto más competitivo, pero gracias a algunas actuaciones sobresalientes de Schumacher y algunos tambaleos de Villeneuve, el alemán aventajaba en un punto al canadiense antes de la carrera de Jerez. Fue prácticamente un final en el que el ganador se lo lleva todo.

Michael Schumacher y Jacques Villeneuve se baten en duelo en 1997 Foto: LAT

El primer ceño se frunció en la calificación, donde el trío de cabeza marcó el mismo tiempo con una diferencia de una milésima de segundo. Como Villeneuve había marcado su tiempo primero, salió desde la pole por delante de Schumacher y del segundo Williams de Heinz-Harald Frentzen.

Schumacher arrancó mejor y se puso en cabeza. Tras dos vueltas de parada en boxes, el Ferrari volvió a la pista por delante del Williams en cada ocasión. En la vuelta 48, poco después de los dos tercios de distancia, Villeneuve lanzó un ataque. Frenó junto a Schumacher en el interior de la horquilla seca.

Sabiendo que no podía permitirse perder a Villeneuve, Schumacher se metió en la curva. Su rueda delantera derecha golpeó la zona izquierda de Villeneuve y el Ferrari patinó en la grava. Schumacher hizo girar las ruedas traseras para recuperar tracción, pero finalmente tuvo que retirarse.

Villeneuve aún necesitaba puntos para el título y, por suerte para él, los daños en el Williams no fueron graves. Lideró la carrera hasta la última vuelta, cuando dejó pasar a los McLaren de Mika Häkkinen y Coulthard. Fue la primera victoria en un GP para el finlandés, mientras que el tercer puesto significó el título para Villeneuve. Schumacher fue posteriormente excluido de todo el campeonato del mundo por el incidente.

2 GP Abu Dhabi 2021

Este caso es inusual en esta lista, ya que se trató más de la organización de la carrera que de la conducción de los dos protagonistas. La lucha por el título de 2021 había sido brutal en algunos momentos, pero al final se decidió por decisiones de control de carrera.

Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaron a Abu Dabi empatados a puntos, con las nueve victorias de Verstappen dándole ventaja sobre las ocho del piloto de Mercedes. Si ninguno de los dos puntuaba, Verstappen sería campeón, alimentando los temores de una colisión como la de 1990, pero que nunca llegó a producirse.

Un coche de seguridad tardío causa discusión en la final del Mundial 2021 Foto: Motorsport Images

Hamilton superó al poleman Verstappen en la salida. A pesar del buen trabajo de Sergio Pérez en el segundo Red Bull para contener a Hamilton, el británico parecía el ganador seguro -12 segundos por delante a seis vueltas del final- cuando Nicholas Latifi se estrelló y salió el coche de seguridad.

Red Bull metió inmediatamente a Verstappen en boxes a por neumáticos frescos, mientras que Hamilton se quedó fuera. Si hubiera sido cualquier otra carrera en la historia del campeonato, probablemente habría terminado bajo amarilla. En su lugar, sólo se permitió a los coches doblados adelantar a los dos rivales por el título (y sólo a esos). La carrera se reinició a una última vuelta.

Un accidente o una maniobra de adelantamiento era todo lo que Verstappen necesitaba. Hizo su movimiento en la curva 5, Hamilton le dio espacio, pero ya no tenía ninguna oportunidad con los neumáticos viejos. Verstappen ganó la carrera y el título. Las discusiones posteriores fueron probablemente las más amargas de la historia del deporte, y el director de carrera Michael Masi acabó perdiendo su trabajo.

1er GP de Japón 1990

Como en 1989, la decisión en Suzuka se tomó en la penúltima carrera, pero esta vez las señales se invirtieron. Prost, ahora con Ferrari, tenía que ganar para tener una oportunidad de alcanzar a Senna y McLaren en la final de Adelaida.

Ayrton Senna ataca a Alain Prost tras la salida del GP de Japón de 1990. Foto: Sutton/Getty

Senna estaba de nuevo en la pole, con Prost a su lado. Senna, todavía enfadado por los sucesos de 1989, exigió que la pole se trasladara al carril exterior limpio, pero el presidente de la FISA, Jean-Marie Balestre, vetó la medida.

Prost salió mejor que Senna en la sucia pista interior. Sin inmutarse, Senna realizó una maniobra optimista contra el Ferrari en el interior de la primera curva. Su rueda delantera izquierda golpeó la trasera derecha de Prost a gran velocidad y ambos coches volaron hacia la grava y quedaron fuera de carrera.

"Los dos estábamos fuera y fue un final de campeonato de mierda", dijo Senna un año después, admitiendo que su intención era golpear a Prost en la primera curva, incluso si eso significaba una colisión. "No fue bueno para mí y no fue bueno para la Fórmula 1". Cuánta razón tenía.

