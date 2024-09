Alex Albon se ha retractado de su airado mensaje por radio al inicio del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras las maniobras de su compañero de equipo Franco Colapinto en la primera curva donde el argentino logró colocarse en los 10 primeros por delante de Sergio Pérez.

Albon habló por la radio del equipo después de las primeras curvas al considerar que su compañero de equipo había arremetido por el interior de todo el mundo demasiado tarde en la zona de frenado en una maniobra arriesgada.

"Franco se ha lanzado", dijo un exacerbado Albon en ese momento. "¿Qué está haciendo?"

Pero después de ver las imágenes de vídeo de la primera curva, donde una maniobra de frenada tardía permitió a Colapinto adelantar a Yuki Tsunoda, Carlos Sainz y Albon y avanzar tres puestos desde su posición en la parrilla, se ofreció una nueva perspectiva de cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Y Albon, que se vio obligado a abrirse y perdió posiciones hasta caer a la 15ª plaza, creía que el problema se debía más a que todos los coches se quedaron sin espacio para girar que a algo que hubiera hecho su compañero de equipo.

"No sé cómo se vio desde fuera, pero creo que fue más bien porque nadie podía girar en la curva", explicó Albon.

"Así que todos se concertaron y básicamente tuvieron que ir recto en la primera curva. Yo estaba en el exterior y pagué el precio [al tener que salirme].

"No hay nada que criticar. Fue un poco desafortunado que yo fuera el que estaba al otro lado de la curva.

"Fue un poco frustrante. Pero creo que todo el fin de semana ha sido un poco frustrante. Tener un coche que debería haber estado entre los 10 primeros y no lo hemos conseguido".

El propio Colapinto dijo que no veía por qué tanto alboroto con su movimiento en la primera curva, ya que dice que tomó el vértice y no forzó a nadie a abrirse.

Preguntado por las críticas de Albon, el argentino respondió: "No lo sé: "No lo sé. Sólo vi a Tsunoda a mi lado.

"Había un espacio y me fui hacia dentro en la curva. No había nadie a mi derecha, y dejé espacio a la derecha hasta la línea blanca, y allí no había nadie. Así que no lo sé. Aún no he visto la repetición".

Albon finalmente se retiró de la carrera con un problema de refrigeración, mientras que Colapinto llegó a casa en 11ª posición después de sentir que una mejor decisión estratégica en un día en el que el socavón resultó clave para la posición en pista podría haberle ayudado a terminar por delante de Sergio Pérez, de Red Bull.

"Creo que tenemos que defenderlo un poco mejor y no dejar que estos errores se repitan", añadió Colapinto. "Porque sólo por parar una vuelta demasiado tarde, perdimos el puesto en los puntos. Pero es lo que hay. Ganamos y perdemos juntos".

Franco Colapinto, Williams FW46, Alex Albon, Williams FW46, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, el resto de la parrilla en la salida. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mientras que Albon restó importancia al momento de la primera curva después de la carrera, el piloto de FerrariCarlos Sainz no estaba contento con lo sucedido.

En declaraciones al canal español DAZN, dijo: "Para haber salido por el lado sucio, no he hecho una mala salida. Creo que he salido relativamente bien.

"Pero en la frenada de la curva 1, obviamente tenía que tener cuidado con Charles [Leclerc], que iba delante, y luego llegó un Williams por el interior, frenando muy tarde".

"Creo que fue Franco el que casi se lleva por delante a dos o tres de nosotros. No pasó nada, absolutamente nada, no hubo ningún accidente, pero cuando estás luchando por el campeonato de constructores con el equipo, tienes que tener un poco más de cuidado con los coches que tienen menos que perder y que se juegan la vida en la salida".

"Cuando te estás jugando tantos puntos con el equipo, tienes que tener más cuidado".