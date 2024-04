Tras los decepcionantes resultados de Alpine en el inicio de la actual temporada de Fórmula 1, la rama italiana de Motorsport.com anunció la semana pasada que otro fabricante de automóviles estaba interesado en hacerse cargo de la escudería. La cuestión era si Renault, la empresa matriz de Alpine, estaría dispuesta a ello. El jefe del equipo, Bruno Famin, lo tiene muy claro. "La dirección nos apoya plenamente. El equipo no está en venta en absoluto. Seguimos presionando para cumplir nuestros objetivos", explicó el francés en conversación con F1.com.

Según Famin, la dirección de Renault está convencida de que Alpine puede cambiar las tornas en un futuro próximo. "Se trata de un proyecto real. Queremos hacer crecer la marca Alpine a través del automovilismo y, en particular, de la Fórmula 1", afirmó el alto ejecutivo.

Desde la llegada de Famin, que sucedió al destituido Otmar Szafnauer la temporada pasada, los resultados han sido decepcionantes. A principios de esta temporada, Alpine cambió de concepto con la esperanza de obtener más oportunidades de desarrollo, pero hasta ahora no ha tenido éxito.

Además, el director técnico Matt Harman y el jefe de aerodinámica Dirk de Beer se marcharon a principios de temporada. Famin reconoce que las cosas han estado más tranquilas en la formación franco-inglesa en algunos momentos. "Ahora mismo no estamos en un momento divertido. En términos de rendimiento, no estamos donde queremos estar. Nuestro objetivo con este proyecto no es acabar 15º o 16º", afirmó el técnico de 62 años. "Queremos avanzar, mejorar el rendimiento del coche y competir por podios y victorias lo antes posible".

Sin perder la esperanza

A pesar de que Alpine aún no ha puntuado junto a Williams y Sauber, Famin cree que es posible mejorar esta temporada. "Entendemos que no será fácil. Todo el mundo en nuestro equipo entiende lo grande que es el reto", dijo el jefe del equipo. "Respetamos mucho a nuestros rivales. Si queremos avanzar, tenemos que subir el listón, elevar nuestro propio nivel y mejorar."

Famin considera que la nueva estructura técnica aporta un soplo de aire fresco a las fábricas de Enstone y Viry. "El coche que tenemos ahora sigue siendo el resultado de la gestión anterior", explica el ingeniero. "Es importante que nos centremos en lo que estamos haciendo ahora y estamos contentos con ello. Nos queda mucho camino por recorrer y aún tenemos mucho que mejorar".