Antonelli: "Tras la pole y la victoria, el objetivo es el título"

Las lágrimas derramadas tras cruzar la meta han dado paso a una alegría tan incontenible como sincera. "Creo que aún me llevará unos días asimilar y saborear lo que ha ocurrido este fin de semana —comienza Kimi Antonelli —; es algo grandioso".

La copa, a su lado, parece mucho más grande de lo que parecía hace un momento en el podio del Circuito Internacional de Shanghái .

¿Qué se siente al subir al escalón más alto de un podio de Fórmula 1?

"Justo antes de subir, oí al locutor del circuito llamarme Kimi Räikkönen y, por un momento, me sentí confundido… (Antonelli se ríe a carcajadas). Pero fue un momento increíble. Escuchar el himno de Mameli, ver al equipo bajo el podio y recibir el trofeo más grande es algo increíble. Sería genial terminar así todos los fines de semana en la pista: es una de las sensaciones más bonitas e intensas que he tenido nunca".

Ahora ya puedes decirlo: ¿dormiste la noche antes de la carrera?

"Sí, incluso soñé algo ambientado en la carrera de hoy. Pero creo que dormiré bien sobre todo en el vuelo de vuelta a Italia".

¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que podías ganar?

"A unas quince vueltas del final. Solo esperaba que no saliera el coche de seguridad. Por lo demás, tenía un buen ritmo, pero cuando vi lo que había hecho a pocas vueltas del final pensé: “¿Cómo he podido hacer algo así?”".

¿Demasiada relajación o demasiada presión?

"Frené un poco más tarde, los neumáticos estaban prácticamente acabados y había viento a favor, así que algo pasó. Pero tenía un buen margen, y diría que por suerte. Cuando volví a ver las imágenes antes de subir al podio me quedé de piedra: estaba solo, muy tranquilo, y metí la pata. Pero ahora puedo decir que ha salido bien y que no volverá a pasar".

¿Qué sentiste en la última vuelta?

"¡Muchas emociones! Cuando salí de la curva catorce incluso hice un pequeño derrape, así que esperé a la vuelta de honor para dejarme llevar".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

¿Crees que la victoria de hoy te ha consolidado como aspirante al título mundial de 2026?

"Solo hemos disputado dos carreras, creo que aún quedan veinte, si excluimos Baréin y Arabia Saudí. Ahora quiero disfrutar de este resultado, pero manteniendo los pies en la tierra. Soy consciente de que formo parte de un gran equipo y de que dispongo de un coche excelente que no descarta ningún objetivo: se puede luchar por el mundial. Pero vencer a a George no es nada fácil, hay que seguir trabajando y apretando".

¿Durante la carrera sabías los tiempos de George? Desde fuera parecía que respondías a cada uno de sus ataques.

"Sí, tenemos los tiempos a nuestra disposición. Hubo una fase de la carrera en la que gestioné mucho, luego, cuando el equipo me informó de que podía apretar, empecé a bajar los tiempos. Me lo he pasado bien, quizá demasiado, ya que en la vuelta en la que cometí el error al frenar iba realmente rápido y no hacía falta. Se creó esa situación en la que parece que has activado el piloto automático, conduces sin ningún esfuerzo mental, pero me relajé un poco demasiado y llegó el error. Una lección que he aprendido".

Tu ritmo de carrera ha sido constantemente muy rápido. En general, parecía que hoy tenías incluso más que tu compañero de equipo.

"Con el juego de neumáticos duros las cosas han ido decididamente bien. Sin embargo, la parada en boxes se adelantó con respecto a lo previsto (debido al coche de seguridad en la vuelta 10), así que intenté hacer una entrada en pista lo más cuidadosa posible. Hacía frío y viento en la pista y era consciente de la amenaza del graining. Por eso fue estupendo recibir el visto bueno para poder apretar y, a partir de ese momento, se vio que el ritmo era muy bueno".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Toto ha dicho que a veces todavía te ve como el niño que visitó al equipo en boxes con solo once años. Pero, ¿hace ocho años imaginabas que algún día ganarías un Gran Premio de Fórmula 1?

"Era mi sueño. A los once años entré en el programa junior de Mercedes y sabía que tenía por delante un camino muy largo y exigente. Pero son precisamente las dificultades superadas las que me hacen saborear el éxito y espero que esta sea la primera de muchas victorias".

La conquista del primer Gran Premio es un punto de llegada, pero también un punto de partida hacia otras metas.

"He conseguido mi primera pole position y mi primera victoria. Ahora tengo ante mí el siguiente objetivo, el más grande de todos: la conquista del campeonato mundial. Me espera mucho trabajo".

El día de tu primera victoria en Fórmula 1, el destino te reservó dos compañeros de podio como Lewis y George.

"Lewis se portó muy bien conmigo, estaba realmente muy contento por mí. Fue emocionante poder compartir el podio con George, pero sobre todo con Lewis estamos hablando de un piloto que ha hecho historia en el automovilismo".

También podemos decir que Kimi Antonelli ha escrito en China una página importante del automovilismo italiano.

"¡Ya era hora! En Melbourne también el ritmo era bueno, luego hubo un lío por el accidente en la FP3 y, cuando pasan estas cosas, siempre se pierde un poco de confianza. El monoplaza se reparó en un tiempo récord, un milagro, pero la puesta a punto solo se había hecho en parte. A pesar de ello, no me fue mal. Así que esperaba tener en Shanghái un fin de semana sin imprevistos, y así fue. El ritmo llegó tal y como había supuesto, pero siempre es duro: no se consigue nada sin darlo todo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Los expertos señalan que el piloto también debe garantizar un «paquete» de calidad para aspirar al título mundial. ¿Hay algún aspecto en el que sientas que aún te queda camino por recorrer?

"La experiencia. Significa ser capaz de ponerlo todo en su sitio cuando importa y reducir al mínimo, pero realmente al mínimo, los errores. La experiencia juega un papel crucial, porque te permite tener la situación bajo control en todas las condiciones: incluso cuando estás en apuros, consigues encontrar la manera de salir de ellos rápidamente. Pero quiero jugar mis cartas. Dije a principios de este año que intentaré estar lo más preparado posible, porque la oportunidad que tengo a mi disposición no se presenta tan a menudo".

¿Qué te dijo "Bono", tu ingeniero de pista?

"Estaba emocionado, y no solo él. Yo lloré, ya lo han visto. Es un momento muy importante para todos nosotros: para mí, mi familia y parael equipo, que apostó por mí cuando tenía once años. Haber llegado hasta aquí es un gran logro. Por desgracia, mi madre y mi hermana no estaban aquí, pero tener a mi padre aquí ha sido muy bonito: hemos compartido un momento realmente especial. Espero que lleguen más éxitos, pero el primero siempre es algo único".

¿Tienes pensado algún tipo de celebración?

"Cuando llegue a Italia, seguro que con la familia, y luego también con mis amigos. Pero nada exagerado: al final, me gusta estar tranquilo".

El año pasado hubo varias fases del campeonato en las que la conexión con el monoplaza era menor que la de Russell. ¿Te sientes más cómodo con el coche de 2026?

"Me siento bien, pero aún hay margen de mejora para dominarlo mejor. En cuanto a la gestión de la batería, George consigue encontrar el equilibrio un poco antes que yo, porque a mí todavía me pasa que actúo por instinto y, sobre todo con estos motores, no te lo puedes permitir. Por eso, en algunas ocasiones me ha costado un poco más que a George. Pero el coche me va bien".

¿Te preocupa que escuchar de fondo comentarios sobre el Mundial pueda afectar a tu tranquilidad?

"No, no lo creo. Al contrario, estos días te ayudan a ser más consciente de lo que puedes hacer y del potencial que tienes: te dan más seguridad y confianza. Como he dicho, ganar a George es muy, muy difícil. Habrá que trabajar mucho para tener una oportunidad, pero en ciertos aspectos creo que haber conseguido la primera victoria hará que baje la presión".