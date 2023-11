Buxton: Checo Pérez debe ser 2° consistentemente o Ricciardo podría ascender

Sergio Pérez se ha visto sometido a una intensa presión en la segunda mitad de la temporada tras no poder igualar el rendimiento de su compañero Max Verstappen, contra quien luchó por el campeonato durante la primera mitad de la campaña.

A Checo Pérez le queda una temporada de contrato con Red Bull, pero algunos han especulado durante el año de que el piloto mexicano podría no estar del todo en 2024. A esto han salido a decir en diversas ocasiones Christian Horner y Helmut Marko que respetarán el acuerdo con el mexicano.

Podría decirse que solo el asiento de Verstappen está asegurado con el holandés contratado hasta 2028, pero cuando Ricciardo regresó al equipo este año, muchos asumieron que estaba en línea para regresar al asiento principal. Esa es la impresión que se llevó el presentador de F1 Buxton.

En declaraciones al podcast The Fast And The Curious, Buxton dijo: "Mientras Daniel esté sentado en AlphaTauri, Sergio Pérez no estará seguro".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, en el podio

"Porque la única razón por la que Daniel está ahí es para presionarle. Creo que Red Bull debe haberse dado cuenta de que Daniel es el único piloto que puede reemplazar al viejo Daniel."

"Si Daniel recupera su antigua forma, lo pondrán al lado de Max porque creo que eran la mejor pareja que tenían".

"Pero no creo que ahora vaya a ser lo mismo porque Max se ha elevado a un nivel más allá de casi cualquier otro piloto y más allá de la Fórmula 1".

"Si Checo no puede tener un rendimiento consistente, y ese rendimiento consistente tiene que ser el segundo lugar consistentemente, porque el segundo puesto es la expectativa mínima de ese coche. Si no puede lograr eso, entonces cuestionarán por qué está ahí".