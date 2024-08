Desde que anunció su marcha oficial deRed Bull, que se producirá al inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1, el nombre del diseñador estrella Adrian Newey se ha vinculado a negociaciones con diferentes equipos como Aston Martin, Ferrari y en menor medida McLaren.

Autosprint ya informó de que el ingeniero británico había fichado por Aston Martin, pero la confirmación no podría producirse hasta septiembre, debido a problemas contractuales con la escudería con sede en Milton Keynes que le impiden a Newey anunciar su siguiente destino hasta esa fecha y al cual no podrá incorporarse hasta la parte final del próximo año, por lo que no tendría injerencia directa en el coche de 2026 donde se producirá un cambio importante en el reglamento.

Ahora, la información ha cobrado aún más fuerza tras unas declaraciones del consejero delegado de McLaren, Zak Brown, quien exclamó no tener interés por volver a traer a casa a quien fuera diseñador del equipo y logró campeonatos con Mika Hakkinen.

En una entrevista concedida a la BBC, Zak Brown ha asegurado que no está interesado en contar con Newey en su equipo en 2026, aún con los buenos resultados que el británico ha ayudado a conseguir a Red Bull.

"No ficharemos a Adrian, estoy muy contento con el equipo. Adrian es un gran amigo, un gran talento, su currículum es único... Pero estoy muy contento con lo que tenemos aquí y no podría pedir nada mejor. Podemos hacerlo con este equipo", expresó el directivo estadounidense.

Recientemente McLaren anunció la renovación de Andrea Stella como director del equipo de Fórmula 1 y han decidido mantener la misma estructura directiva con la que han logrado llevar al equipo de nuevo a los éxitos tras varias temporadas complicadas.

Es importante recordar que McLaren se enfrenta actualmente a una oportunidad sin precedentes de luchar por el campeonato de constructores en la F1. El equipo está a 43 puntos de Red Bull después de mostrar un buen rendimiento en la pista.