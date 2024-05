Checo Pérez: Mi enfoque está en el sábado de Mónaco, no en un contrato a 2 o 3 años

Sergio Pérez quiere dejar de lado el octavo puesto del Gran Premio de Emilia-Romagna y retomar el camino que lo había tenido hasta ese momento en el segundo puesto del campeonato, y reconoce por ahora las negociaciones de su contrato no es algo en lo que se preocupe.

“Aún no se ha firmado nada. De todas formas, ahora mismo no me centro en mi contrato, sino principalmente en este fin de semana”, expresó Checo Pérez en el día de medios del Gran Premio de Mónaco.