Checo Pérez: Singapur fue un desastre total

Luego de un sábado complicado en el Gran Premio de Singapur, Sergio Pérez cruzó la meta en la octava posición, rescatando algunos puntos en el campeonato de pilotos que le permiten mantener con tranquilidad su segundo puesto en esta tabla.

Sin embargo, la carrera ha ofrecido pocas oportunidades al mexicano quien además se ha visto involucrado en dos incidentes con el Williams de Alex Albon.

“Ha sido una carrera complicadísima de principio a fin, porque había que arriesgar demasiado para alcanzar a los demás autos. Luego empecé a hacer un tapón al final cuando iba con el neumático duro. Creo que nos tardamos una o dos vueltas en haber parado”, expresó Pérez a los micrófonos de FOX Sports México considerando que una detención previa pudo ayudarlo más.

Justo en ese momento el rendimiento del mexicano se desvanecía frente a Esteban Ocon y Fernando Alonso, esto tras haberse metido a los 10 primeros por haber resistido en pista cuando el coche de seguridad, provocado por el Williams de Logan Sargeant, permitió a los líderes ir a los pits.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A pesar de eso, Checo Pérez se fue con un balance negativo de la carrera. “Fue un desastre total. No tuvimos nada de suerte hoy y todos los safety car favorecieron a la estrategia de los neumáticos medios”.

Al hablar de los dos llamados con los comisarios posteriores a la carrera, ambos relacionados con el Williams de Alex Albon, pero del cual solo él es objeto de investigación en el contacto directo, explicó: “En el VSC, Alex prácticamente estaba delante, llegamos parejo y mantuvo su posición y no gané nada”, dijo en referencia a la salida de los pits del Williams durante el segundo periodo de neutralización.

Respecto al contacto en la parte final de la carrera señaló: “En el incidente con Alex en la curva 13 me tiré por dentro, tenía la curva, me vio un poco tarde, ya cuando me vio creo que hubo un contacto”.

