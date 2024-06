Sergio Pérez arrancará desde el puesto 11 el Gran Premio de España, un escenario que no era el ideal para el mexicano de Red Bull considerando la sanción de tres posiciones sobre él, pero que al final considera le permite pensar en sumar puntos importantes para la carrera del domingo.

Checo Pérez ha apostado todo a un solo set de neumáticos nuevos en la Q3 luego de haber gastado cuatro juegos de gomas blandas nuevos previamente para asegurar su pase. A esto, Red Bull le ha pedido darle rebufo a Max Verstappen. Como resultado finalizó octavo de la sesión y arrancará desde la sexta fila con la aplicación de su sanción.

“Creo que estábamos encontrando la luz afuera del túnel”, dijo el mexicano al finalizar la sesión. “Desafortunadamente mi sector final en la Q3 fue demasiado pobre, perdí demasiado. Creo que podríamos haber estado mucho más cerca, pero solo teníamos un set de neumáticos y eso complicó las cosas”.

El integrante de Red Bull Racing indicó que durante todo el fin de semana no ha encontrado el equilibrio adecuado “pero siento que estamos dando algunos buenos pasos, lo que me ha hecho sentirme un poco más cómodo en la calificación, pero los márgenes son tan pequeños que, para encontrar esas décimas, necesitas progresión y no lo hemos tenido durante todo el fin de semana”.

Partiendo desde el puesto 11, Checo Pérez considera que hay opciones de recolectar puntos importantes, pero considera críticas las primeras vueltas.

“Esperemos que mañana tengamos un buen coche para la carrera. Tenemos que trabajar mucho en eso también. Mañana va a ser largo, pero espero seamos capaces de quitarnos a los de enfrente rápidamente y hacer el progreso temprano en la carrera”.

Sin embargo, el mexicano aún se mostró sorprendido por la diferencia de más de medio segundo con Verstappen, en especial dado que ha pasado tiempo previo a esta carrera en el simulador, pero la correlación parece no haber sido la correcta.

“Hemos estado un poco lejos en el fin de semana. Así que tenemos algo de trabajo que hacer en ese sentido”, finalizó el mexicano.