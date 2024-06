Checo Pérez y su abandono en Canadá: cometí un error, no podía controlar el coche

Sergio Pérez sumó en el Gran Premio de Canadá su segunda carrera consecutiva sin puntos y su segundo retiro de la temporada 2024 de la máxima categoría, una situación que pone en riesgo ahora hasta su quinta plaza en el campeonato de pilotos.

La posición 16 de la clasificación en el circuito Gilles Villeneuve le costó caro al mexicano de Red Bull Racing. Al principio se vio involucrado en un contacto con Pierre Gasly, Alpine, tratando de sortear las complicaciones de una arrancada con condiciones de pista mojada.

A partir de ahí no pudo encontrar el ritmo para tratar de remontar. Cuando cambiaron a gomas de pista seca se acercó a la posición 13 y presionando por tratar de meterse a los 10 mejores y así rescatar un punto, pero al final todo se acabó en el giro 52 de las 70 pactadas cuando se fue de ancho en una parte mojada de la curva 6. Esto mandó a su RB20 contra el muro y provocando su abandono.

Al hablar de su salida de la competencia, el mexicano indicó que todo se torció más desde el primer contacto con Gasly.

“La primera parte de la carrera se vio comprometida con los daños con Gasly. La segunda parte de la carrera se veía mucho mejor, pero en la tercera parte de la carrera estábamos atascados allí. Sólo había una trazada que no podíamos pasar y, por desgracia, eso significó que al final, estaba remontando y acabé cometiendo un error en la curva seis, que era una de las curvas más difíciles donde muchos pilotos cometían errores”, expresó el mexicano en la zona de medios.

“Por desgracia, yo era uno de esos pocos que no podía controlar el coche. Cometí un error”, indicó el mexicano.

Checo Pérez señaló que no es momento de lamentaciones. “Creo que es hora de reagruparse, bajar la cabeza. Hay una larga temporada y hemos estado en forma, así que no hay duda de que no puedo volver a ese nivel”.