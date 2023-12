Pérez y su bajón en 2023: "No puedo estar tan mal, algo pasa"

Sergio Pérez hizo honor a su apodo de "rey de las carreras callejeras" y ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, recortando la ventaja de su compañero de equipo Parece que ha pasado mucho tiempo desde quehizo honor a su apodo de "rey de las carreras callejeras" y ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, recortando la ventaja de su compañero de equipo Max Verstappen a solo seis puntos mientras se comprometía a llegar hasta el final en la lucha por el título de 2023.

Su pole en el posterior Gran Premio de Miami, con Verstappen noveno en la parrilla, fue una oportunidad para subrayar esas credenciales, pero cuando el holandés se abrió paso a través del campo para degradar a Checo Pérez, asestó un martillazo psicológico.

Anunció el comienzo de un annus horribilis para Pérez, que comenzó a tener problemas con el coche desde la siguiente ronda en Barcelona y se perdió la Q3 cinco veces seguidas, clasificándose sólo noveno en la carrera de Hungría que rompió esa racha, una calamidad inaceptable en el coche dominante.

A pesar de tener contrato hasta 2024, la presión sobre el mexicano había comenzado a aumentar, y se intensificó aún más cuando Daniel Ricciardo regresó para sustituir a Nyck de Vries en el equipo hermano AlphaTauri, con el claro objetivo de probarlo para un posible regreso de Red Bull más adelante.

El punto de ruptura de Pérez fue el Gran Premio de Qatar, durante el cual parecía totalmente perdido y sin confianza y terminó 10º, a más de 80 segundos de Verstappen, que selló el campeonato que Pérez una vez codició con seis rondas de sobra.

Aunque las alarmas ya sonaban desde hacía tiempo, Pérez estaba tan conmocionado que se dirigió a la sede del equipo para pasar tres días trabajando en el simulador y reflexionando con sus ingenieros sobre cómo salir de un agujero.

Cuando Motorsport.com le preguntó por qué Pérez esperó hasta después de Qatar para pasar a la acción y pedir una sesión de brainstorming, respondió: "Porque Qatar fue realmente el peor fin de semana que recuerdo en mucho tiempo, probablemente mi peor fin de semana en este deporte".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

"Fue un fin de semana tan malo que realmente me sentí como: 'No puedo estar tan mal, hay algo que está pasando'.

"Cuando tienes estas carreras consecutivas, siento que a veces no hay tiempo suficiente para analizarlo todo. Así que sentí que teníamos que tomarnos un poco de tiempo para asegurarnos de que entendíamos por dónde íbamos.

"Obviamente, teníamos un déficit en la puesta a punto del coche con el que estábamos jugando fin de semana tras fin de semana y no éramos capaces de progresar.

"Pero una vez que conseguimos superarlo, entendimos muchas cosas que estábamos intentando compensar. Y eso significaba básicamente que no estábamos haciendo las cosas bien.

"Creo que eso ha sido muy, muy bueno por nuestra parte. Quiero decir, fue malo que ocurriera pero, en cierto modo, fue realmente bueno porque reforzó bastante a nuestro equipo."

Pérez "no soy el tipo de persona que acabaría mi carrera así"

En medio de las especulaciones sobre su futuro, Pérez dijo que nunca consideró la posibilidad de retirarse a pesar de una mala racha que ahora admite le ha quitado todo el disfrute de su trabajo.

"No, evidentemente, habría sido lo más fácil, porque a veces ha sido muy duro", afirma con firmeza a sus 33 años. "Pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca".

Foto: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing

"Soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy el tipo de persona que va a culpar a la gente a mi alrededor por los resultados. Al final he asumido mi responsabilidad y he tenido que dar la vuelta a la situación bastante".

Sobre hablar de su sustitución por Ricciardo u otros, dijo: "Para ser honesto, no estaba pensando realmente en ello como piloto. Estaba más centrado en asegurarme de que podía disfrutar de los fines de semana y ser capaz de tener eso".

"Estaba teniendo algunos fines de semana que eran tan difíciles que no eran divertidos. Estoy aquí porque sigo amando lo que hago y porque sigo divirtiéndome y disfrutando. Y ese era mi principal objetivo, que realmente necesitamos que las cosas cambien.

"Pasé momentos muy difíciles en pocos meses, digámoslo así. Pasé de luchar por el campeonato a estar en un barco difícil, y no tener esa confianza con el coche".

"Pero al final del día, si quieres estar en Red Bull, soy consciente de lo fuerte mentalmente que tienes que ser para estar aquí. Y es algo en lo que me he hecho más fuerte. Aprendes mucho de los días malos, mucho más que de los buenos".

El espíritu de lucha de Pérez se puso de manifiesto en México, donde un audaz movimiento por el exterior para tomar la delantera en la curva 1 terminó en lágrimas. Cuando se le preguntó si ese movimiento resumía su actitud sobre la temporada una vez que su candidatura al campeonato se había agotado, respondió:

"Sí, básicamente. Sentía que tenía una opción real de entrar primero en la curva 1 si lo conseguía. Por desgracia, no funcionó, pero podría haber sido un gran resultado".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se tocan en la salida provocando el accidente del mexicano.

"Si estoy luchando por el campeonato, creo que no puedes ser tan agresivo, pero si estás luchando por ser segundo, entonces es una historia diferente".

Con un solo podio en el último tercio de la temporada, en Las Vegas, y terminando con la mitad de puntos que Verstappen, Pérez es consciente de que todavía necesita encontrar más durante la temporada baja, pero cree que la forma en que logró estabilizar el barco después de Qatar fue alentadora para 2024.

"Siempre digo que la gente sólo recordará dónde acabaste en Abu Dabi, pero soy consciente del año que tuve", reflexionó.

"Creo que he aprendido mucho y estoy contento de cómo hemos conseguido darle la vuelta a nuestra temporada".

"Realmente salimos más fuertes que antes y aprovechamos bien esos días malos".