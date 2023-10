Checo Pérez explica la causa de su eliminación en la Q2 de Qatar

Sergio Pérez tendrá que remontar en el Gran Premio de Qatar si quiere quitarse la sombra que trae consigo desde Singaúr en Japón, esto luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación del viernes en el circuito de Lusail.

Checo Pérez tuvo una clasificación difícil y en la Q2 fue eliminado cuando su última vuelta, que lo había colocado en la novena posición fue borrada al considerar había excedido los límites de pista, una decisión que explicó no estaba totalmente de acuerdo dado que en Qatar no considera gane tiempo.

“Hablamos en la junta de pilotos que no había necesidad de vigilar los límites de pista porque perdías tiempo”, indicó el mexicano a FOX Sports México.

Al hablar a profundidad de su problema señaló que se ha debido a una falta de equilibrio en su RB19: “Tengo mucho under, se me va mucho de la parte de enfrente, pero es el único lugar de la pista donde lo tengo, en el resto batallo mucho con la parte trasera del auto, no lo puedo solucionar. No he podido tener un balance ideal”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Respecto a la competencia del domingo tiene confianza en que las cosas pueden ser diferentes, pero ahora también debe tratar de solucionar el problema para la sesión de calificación corta del sábado y la carrera sprint.

“La carrera es diferente, aunque la degradación viene de la parte delantera, podemos hacer algo con el alerón para tratar de solucionarlo para mañana”.

“Una pena los milímetros aquí, no nos ayudaron el día de hoy”, finalizó el mexicano.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posición, celebra en Parc Ferme tras proclamarse campeón del mundo de pilotos 2023 1 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60 2 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 3 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 4 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Stefano Domenicali, CEO, Fórmula 1, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posición y campeón del mundo de pilotos 2023, Oscar Piastri, McLaren, 1ª posición, Lando Norris, McLaren, 3ª posición, Mohammed bin Sulayem, Presidente, FIA. 5 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, 1ª posición, toma la bandera a cuadros en el sprint mientras su equipo anima desde el muro de boxes. 6 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 7 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, lucha con Carlos Sainz, Ferrari SF-23 8 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, adelanta a Oscar Piastri, McLaren MCL60 9 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 10 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 11 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 12 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 13 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posición, celebra en Parc Ferme tras proclamarse campeón del mundo de pilotos 2023 14 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 15 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 16 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 17 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 18 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 19 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 20 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 21 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14 22 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 23 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 24 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, el resto de la parrilla. 25 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 26 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 27 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 28 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 29 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, chase the pack 30 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, el resto de la parrilla en la salida. 31 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523 32 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 33 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 34 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, adelanta a Lando Norris, McLaren MCL60 35 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Choque Sergio Pérez, Red Bull, Esteban Ocon Alpine 2 36 / 36