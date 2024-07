El CEO de RB F1 sobre el asunto Checo Pérez: "Gracias a Dios no es mi decisión"

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, reveló recientemente que se llevará a cabo una ronda de evaluaciones dentro del equipo durante las vacaciones de verano en el asunto de Sergio Pérez. Esto también involucrará al equipo hermano RB F1, ya que también se discutirá la alineación de pilotos y cómo proceder después de las vacaciones de verano y antes de 2025.

En particular, la posición de Sergio Pérez en Red Bull Racing está bajo presión, lo que podría afectar a la alineación de RB F1. Peter Bayer, director ejecutivo de la escudería, sabe que hay mucho que discutir.

"Es parte de nuestro trabajo formar a jóvenes pilotos, pase lo que pase", dijo Bayer en conversación con Motorsport.com. "Nos queda una carrera y nos han dicho que mantengamos la cabeza alta hasta entonces. Están intentando quitar este asunto de la cabeza, quizás también para quitar presión a los pilotos."

"Se tomará una decisión en verano", continuó Bayer. "Hay mucho que discutir. El tema de Red Bull Racing tiene que ser discutido, en nuestro caso se trata de 2025. Luego está la cuestión del calendario: ¿te tomas tu tiempo o vas a fijar una fecha límite? ¿Será en verano o en octubre? Todos tienen que tenerlo en cuenta. Nuestro objetivo va a ser defender la sexta plaza y alejar a Haas F1 de nosotros".

El futuro de Lawson

Como posible sustituto de Pérez, el nombre de Liam Lawson se ha mencionado con regularidad. El neozelandés impresionó el año pasado como sustituto del lesionado Daniel Ricciardo, pero aún no ha conseguido un asiento en la F1. Además, Lawson probó recientemente el Red Bull RB20 en Silverstone, lo que formaba parte de un día de rodaje del equipo, pero su sincronización también sugería que había algo más detrás.

Yuki Tsunoda ya respondió a los rumores afirmando que sería extraño que Red Bull promocionara antes a Lawson. Bayer, por su parte, se alegra sobre todo de no tener que ver con esa elección.

"Gracias a Dios no es mi decisión, depende de Helmut y Christian [Horner]", dijo el ex jefe de la FIA. "Es como siempre en la vida: cada gran reto es también otra gran oportunidad. En este deporte es así. Liam demostró el año pasado que puede soportar la presión, incluso en las peores condiciones. Hablé con él cuando pilotaba el Red Bull. Me dijo que el coche es genial de conducir porque es increíblemente indulgente en comparación con el nuestro. Es menos propenso a cometer errores. Al mismo tiempo, es increíblemente agudo cuando conduces al límite. Es un coche que tienes que dominar. No es decisión mía, pero todo el mundo tiene confianza para conducir un coche así. Yuki lo dijo en la rueda de prensa. Es parte del entrenamiento subirse a un coche así y luego arriesgarlo todo e ir a por todas".