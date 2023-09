Checo Pérez explica su difícil GP de Japón y por qué regresó a la pista

Sergio Pérez no ha tenido un Gran Premio de Japón como esperaba y las complicaciones del viernes se trasladaron hasta la sesión del domingo donde quedó fuera de la competencia tras una serie de incidentes en la primera mitad de la competencia.

En el arranque, de inmediato fue presionado por el Ferrari de Carlos Sainz por el interior llegando al contacto. Esto lo envió sobre el Mercedes de Lewis Hamilton provocando daños en su alerón delantero. Red Bull llamó de inmediato al mexicano a los pits para cambiar la pieza.

“Una arrancada complicada porque desde que solté el clutch empecé a patinar, porque los neumáticos se enfriaron bastante, no tuve nada de tracción y, luego, llegando a la primera curva me hicieron sándwich Sainz y Hamilton y me quedé en medio”, expresó el mexicano a los micrófonos de FOX Sports México.

Checo Pérez comenzó a remontar hasta acercarse a la pelea por la zona de los puntos y su rival para ello era el Haas del danés Kevin Magnussen. Cuando el mexicano intentó atacar por el interior llegaron al contacto provocando un trompo para el competidor del equipo americano. Este golpe provocó un completo daño en la puesta a punto obligando al equipo a retirar el coche, o al menos así parecía hasta ese momento.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, asiste a la rueda de prensa de la FIA Photo by: Motorsport Images

“Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir a Magnussen en las curvas rápidas, sabía que lo tenía que intentar en la lenta. Cuando me metí ya no tuve más espacio más que tocar a Magnussen. Fue totalmente mi culpa”.

Pérez se bajó del coche, pero regresó después al circuito en una estrategia de Red Bull para asegurarle dar la cantidad de vueltas mínimas que le permitieran clasificar en la carrera y, con ello, sumarle el tiempo de sanción que podría llegar por el contacto con el danés y no pagar este castigo en Qatar. "Esa fue la razón por la que regresamos".

Además, previamente, había sido penalizado con cinco segundos por no respetar el proceso de aceleración durante el safety car del arranque de la carrera.

Mientras él veía la carrera desde los pits, Red Bull lograba su sexto campeonato de constructores gracias a la victoria de Max Verstappen.

“Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato”, finalizó.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, choca con Alex Albon, Williams FW45, mientras Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, aprieta a Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en la hierba y Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el campo. 1 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla mientras se desarrollan los incidentes de contacto en el pelotón. 2 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se retira de la carrera 3 / 34 Foto de: Mark Sutton Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se retira de la carrera 4 / 34 Foto de: Mark Sutton Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en boxes 5 / 34 Foto de: Mark Sutton Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 6 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45 7 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45 8 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23 9 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 10 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 11 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, por delante de Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 13 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 15 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 16 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en boxes 17 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, sale de boxes tras una parada 18 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla. 19 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, salen de boxes mientras los comisarios barren la pista 20 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 21 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, persigue al pelotón 22 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Las consecuencias de una colisión entre Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, en la salida. 23 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, chocan en la salida. 24 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla al chocar Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45. 25 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 26 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 27 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23 28 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 29 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 30 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri 31 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 32 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 33 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 34 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images