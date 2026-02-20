La Fórmula 1 está estudiando activamente duplicar el número de carreras sprint de seis a 12 por año a partir de 2027, y también investiga otros cambios de formato para los fines de semana habituales.

El titular de los derechos comerciales de la F1, Liberty Media, lleva tiempo interesado en ampliar el número de carreras sprint, ya que ha comprobado que generan mayor interés por parte de los aficionados, los broadcasters y los promotores de carreras, aunque supongan una mayor carga para los pilotos y los equipos.

El principal motor detrás del impulso de la FOM por las carreras sprint es el deseo de ofrecer a los espectadores acción significativa en pista durante los tres días, por lo que incluso en los fines de semana de carrera habituales Domenicali quiere ver cómo la F1 puede agitar el formato para añadir un elemento competitivo el viernes en lugar de las habituales dos sesiones de entrenamientos libres.

"La razón por la que empezamos a discutir el número de sprints y quizá algún formato diferente es por el feedback que recibimos de los aficionados y los promotores: la gente quiere ver acción real durante los tres días, así que ya el viernes quieren ver algo deportivo, ya sea clasificación o lo que sea", dijo Domenicali en los test de pretemporada en Bahréin.

"Incluso si no es un fin de semana con sprint, existe una tendencia a querer algo diferente. Estamos pensando en que cada día que estemos en pista sea relevante."

La FOM es consciente de que añadir elementos competitivos el viernes supondría un problema para los pilotos novatos sin experiencia, por lo que una de las ideas es permitirles más tiempo de práctica.

"No me importa tener más tiempo de entrenamientos libres o tener sesiones para que puedan rodar, porque está claro que en un fin de semana sprint no tienes mucho tiempo para rodar si eres un novato", añadió. "Ese es un punto que estamos abordando y pronto presentaremos algo concreto al respecto."

"Estén atentos" sobre el GP de Turquía

Domenicali también abordó la posibilidad de añadir nuevas carreras al calendario. La F1 se ha comprometido a mantener el número actual de 24 rondas por año y ha dejado espacio para añadir eventos en mercados clave como el Sudeste Asiático o un esperado regreso a África.

Pero tras prolongadas conversaciones en Ruanda, Tailandia y Corea del Sur, ha quedado claro que cualquier nueva incorporación fuera de Europa difícilmente se materializará antes de 2029.

Eso podría brindar una oportunidad a circuitos europeos para mantener su plaza actual o regresar al calendario, con la F1 anunciando a principios de esta semana que Barcelona seguirá albergando una carrera en años pares, alternando con Bélgica.

Al ser consultado por Motorsport.com sobre si los retrasos en otros lugares significaban que la F1 añadiría más carreras a corto plazo en Europa para llenar el hueco, como el recientemente anunciado regreso del Gran Premio de Portugal, Domenicali dijo: "Sí, creo que sí, en términos de lo que dijiste sobre los grandes países. Seguro, si ese es el caso no será a corto plazo, porque la necesidad de construir algo desde cero requiere el tiempo adecuado.

"Diría que estas cosas pueden suceder a partir de 2029, porque tenemos otros vencimientos de contratos, así que hay una situación en evolución.

"Es muy positivo porque tenemos un problema de calidad en el que podemos tomar una decisión sobre hacia dónde queremos ir. Necesitamos encontrar la decisión correcta, porque no queremos ampliar el número [de carreras]. Así que tenemos que trabajar en ello, pero no veo que esto ocurra antes de 2029."

Una carrera que sí parece estar al borde de regresar al calendario es Turquía, con los organizadores de Istanbul Park convencidos de que un acuerdo está cerca. Domenicali dijo que un acuerdo para el Gran Premio de Turquía aún no está cerrado, pero sí señaló que las incorporaciones recientes al calendario responden a las críticas de que la F1 se está inclinando demasiado hacia circuitos urbanos.

"Turquía no está confirmada al 100%. Estén atentos con Turquía, digámoslo así", afirmó el italiano. "Y esto también es para responder a las personas que decían que había demasiadas carreras en circuitos urbanos. Las nuevas que vienen son circuitos permanentes y no urbanos.

"Como dije, estén atentos con Turquía, pero Portugal está definitivamente ahí [en Portimao], Madrid es un circuito semi-permanente que está trabajando para estar listo este año. Otras alternancias son posibles en el futuro, pero queremos mantener el número [de 24 carreras]."

