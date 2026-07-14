¿La F1 tiene que volver a sonar más fuerte en 2031? Nuestro veredicto

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y su homólogo en la Fórmula 1, Stefano Domenicali, están interesados en que los coches de F1 vuelvan a los V8 de aspiración natural a partir de 2031 o incluso 2030.

La mayoría de los fabricantes de unidades de potencia parecen estar alineados en torno a combustibles sostenibles avanzados y una cantidad modesta de electrificación, lo que daría lugar a una fórmula de menor costo y menor complejidad.

Aparte del costo, una de las razones clave citadas por Ben Sulayem es que la F1 suba el volumen y dé a los aficionados lo que quieren proporcionando motores V8 más ruidosos, evocadores de la era anterior a 2014. Pero ¿es eso, por defecto, una buena idea? ¿Y más ruidoso significa necesariamente mejor? Nuestros redactores dan su opinión.

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No se trata del volumen - Kevin Turner

Sostener que la F1 simplemente debería ser más ruidosa probablemente no sería una decisión inteligente. De todos los desafíos a los que se enfrenta el automovilismo, la ‘contaminación acústica’ no está entre los primeros de la lista, pero está en ella.

El ruido del motor es, al fin y al cabo, energía desperdiciada, así que quizá sea mejor no ensalzarlo demasiado… Dicho esto, el sonido de los coches de carreras es importante para muchos aficionados. Dudo que muchos de nosotros lo pusiéramos por delante de grandes carreras, máquinas rápidas y pilotos de primer nivel en una lista de ‘mayores deseos’, pero sin duda influye en cómo sentimos y respondemos al automovilismo.

Es parte de la experiencia visceral que atrae a la gente en primer lugar. Pero el volumen en sí es un poco una pista falsa. Los coches actuales no son silenciosos y se podría argumentar que los V8 de la era anterior eran demasiado ruidosos. Lo importante es la naturaleza del sonido.

Los turbos simplemente no son tan satisfactorios para el oído. Sí, el seis cilindros en línea de Porsche se ha vuelto increíblemente evocador en Le Mans, pero pregunta a la mayoría de la gente cuál es su sonido de motor favorito y la mayoría elegirá V8, V10 o V12 – o quizá ocho en línea y V16 si son un poco mayores.

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El ronquido grave de los increíblemente potentes coches de F1 de la década de 1980 resulta ahora bastante nostálgico, pero no iguala realmente los tonos más agudos de un motor atmosférico más grande, que además suelen ser más ruidosos. O, dicho de otra manera, escucha todos los coches del actual pelotón Hypercar del World Endurance Championship al mismo volumen y elige un favorito: apuesto a que escogerás el V8 de Cadillac o el V12 de Aston Martin.

El ruido apenas es un factor - Jake Boxall-Legge

El ruido no lo es todo para mí; de hecho, apenas es un factor. Prefiero cuando parece que el piloto apenas tiene el control del coche, aferrándose de una forma que nosotros, simples mortales, somos incapaces de hacer. Debería ser comparable a un piloto de caza guiando un jet a través de fuertes turbulencias, deslumbrando a los espectadores con trucos atrevidos y mareando lo suficiente a cualquier pasajero.

Así que no me molestan los sistemas de propulsión actuales, y no me molesta que me castiguen cuando se me olvida llevar tapones para los oídos. Sigue siendo ensordecedor en el túnel de Mónaco, y los coches aún rugen como una manada de leones persiguiendo a un impala herido.

Pero si vamos a tener notas de motor más ruidosas, entonces no entiendo por qué hay tanto clamor por el tedioso ronquido de un V8. De los muchos sonidos de motor con los que la F1 ha sido agraciada a lo largo de los años, el V8 emite poco más que una mansedumbre insulsa, de comida básica de carne con dos guarniciones, pollo korma con arroz blanco, cercana a Coldplay. Es aburrido.

A nadie le gustaron cuando sustituyeron a los V10. Mientras que el motor más dotado en cilindros tenía distintas capas en su lamento etéreo, una nota grave coronada por chillidos más agudos en sus estratos sonoros, el V8 no puede ofrecer una profundidad así. El V10 era un cantante de ópera; el V8 era Anthony Kiedis.

Gerhard Berger conduce un Ferrari 412T1B equipado con un emblemático motor V12 de sonido inconfundible. Photo by: Motorsport Images

Y los V12 eran aún mejores. Tras haber tenido recientemente el placer de escuchar en persona el prototipo de pruebas McLaren con motor Lamborghini V12, este era aún más crudo. En su sonoro bis, contenía potencia y brutalidad, pero también matices hermosos y poéticos. Un V12 interpretó la banda sonora de Ferrari durante tantos años, aullando por el parque de Monza como una banshee en busca de su hijo perdido. Esto no era ruido, ni sonido: era música.

Te guste o no el sonido de los motores actuales, al menos tiene una historia que contar; quizá la de esos leones que persiguen, o la de una bestia enjaulada bramando trabajosamente en sus confines completamente oscuros. Un V8 no puede inspirarme a hacer ningún tipo de alegoría sobre su ruido, aparte de ser ruidoso por el mero hecho de serlo.

Los V8 son la idea correcta, pero ¿ha seguido adelante la F1? - Filip Cleeren

No puedo ni voy a igualar la prosa de Jake cantando las alabanzas del V12, que estoy de acuerdo en que probablemente sea el mejor motor que he escuchado en persona. Tener experiencia cubriendo las 24 Horas de Le Mans es la mejor escuela para convertirse en una especie de sumiller del sonido de los motores, y hay algo en la dulce sinfonía de frecuencias que emana de un V12 que lo hace mucho más interesante que el gruñido directo de un V8.

Entiendo el razonamiento detrás de querer un sonido más agresivo y atractivo que el de los actuales V6 turbo híbridos, apagados y metálicos, aunque admito que desde entonces me han ido gustando más, pero no creo que el V8 anterior a 2014 sonara tan agradable en comparación con los gritos estremecedores del V10 que lo precedió.

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No quiero ser el tipo aburrido aquí, pero también hay algunos otros efectos secundarios de este impulso hacia el V8 que quizá no se han pensado del todo bien. Ha pasado una década desde que los motores ruidosos formaban parte de la F1, y la serie está ahora en un lugar muy diferente, con una demografía de aficionados más joven y distinta y más carreras celebradas en entornos urbanos que muy probablemente no sobrevivirían si los decibelios se fueran a disparar. También me pregunto cuántos aficionados quieren realmente V8 específicamente y si ha habido suficiente investigación sólida al respecto.

Un regreso a V10 o V12 con mejor sonido desde luego no va a ocurrir por su tamaño y su falta de relevancia para los coches de calle, ni la F1 va a alejarse de los circuitos urbanos (lo siento, puristas). Así que, aunque los V8 de aspiración natural parecen ser el camino que los actores clave de la F1 quieren seguir, y no estoy en contra de ello, me pregunto si la F1 como negocio está de acuerdo con algunos de los efectos secundarios no deseados que vendrán con ello.