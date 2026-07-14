Honda revela cuándo le dará una nueva unidad de potencia a Aston Martin en la F1 2026

Honda introducirá una unidad de potencia actualizada en el coche de Fórmula 1 de Aston Martin en el Gran Premio de los Países Bajos, sugiere Shintaro Orihara.

El director general en pista y jefe de ingeniería de Honda hizo el comentario en la previa del Gran Premio de Bélgica de la marca, afirmando que habría "dos carreras más" hasta que se actualice el tren motriz.

"Tenemos dos carreras más antes de introducir el nuevo motor", dijo Orihara. "Es importante seguir aprendiendo con esta especificación actual, para que podamos llevar esos hallazgos sobre el despliegue de energía a carreras futuras, como Monza, donde también tenemos las largas rectas."

Esto será clave para las perspectivas de Aston Martin en medio de una primera mitad de temporada desastrosa, ya que los coches verdes solo han luchado con el recién llegado Cadillac en la parte trasera de la parrilla. El único punto de Fernando Alonso fue consecuencia de un Gran Premio de Mónaco caótico, en el que marchaba apenas 14º a ocho vueltas del final.

La unidad de potencia de Honda ha sido reconocida como la más débil de la parrilla dentro del nuevo mecanismo ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), lo que significa que está recibiendo exactamente eso: oportunidades de mejora, e introducirá esta actualización en Zandvoort después del parón de verano.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mientras tanto, se espera que los AMR26 vuelvan a sufrir en Bélgica y Hungría. Alonso y Lance Stroll clasificaron en la última fila en ambas carreras en Silverstone, a más de un segundo del Cadillac líder y a más de dos segundos del punto de corte de la Q2.

"[Spa] será una prueba para los fabricantes en términos de gestión de energía, así que tenemos que considerar cómo desplegaremos la potencia del MGU-K en las largas rectas", añadió Orihara. "La recuperación aquí es bastante limitada, incluso considerando la longitud del circuito. Esto pone más énfasis en acertar con el plan de despliegue. Las rectas también suponen una exigencia para la unidad de potencia en general, no solo para el rendimiento sino también para la fiabilidad.

"Una incógnita adicional son las condiciones meteorológicas cambiantes en el circuito. En Silverstone se mantuvo seco, así que Spa podría ser la primera vez en la que tengamos condiciones de mojado propiamente dichas en una sesión. En cuanto al tiempo, aquí puede pasar cualquier cosa."

Aston Martin se ha centrado abiertamente sus recursos en su coche de 2027, y el límite presupuestario y las restricciones de pruebas aerodinámicas hacen improbable que el equipo pueda alcanzar a la zona media este año.