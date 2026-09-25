¿F1 debería cambiar el sistema de puntos con 10 sprints? Buxton piensa que sí

Según el presentador Will Buxton, la Fórmula 1 debería reformar su sistema de puntuación de las carreras sprint y replantearse las restricciones en las pruebas aerodinámicas para adaptarse a un calendario de carreras sprint cada vez más amplio.

El calendario de F1 de 2027 incluye 10 fines de semana de carreras sprint en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Catar y Abu Dabi.

Durante su intervención en el podcast "Up To Speed", Buxton defendió que deberían otorgarse más puntos en las pruebas de 100 km que se disputan los sábados. Actualmente, se otorgan puntos a los ocho primeros clasificados en la carrera sprint: ocho puntos para el ganador, siete para el segundo, seis para el tercero y así sucesivamente.

"Deberían concederse más puntos. La distribución debería ampliarse aún más. Deberían reajustar la estructura de puntos entre las carreras de sprint y la principal", afirmó Buxton.

"No hay que olvidar tampoco que todos y cada uno de los pilotos de esa parrilla, salvo Fernando [Alonso], proceden de las fórmulas junior, como la GP2 —que ahora se llama Fórmula 2—, con dos carreras por fin de semana. Así que no es que no estén acostumbrados a ello".

Buxton también expresó su preocupación por el límite de gastos ante el aumento del número de carreras.

El periodista británico especializado en automovilismo Will Buxton en el estreno mundial de «F1: La película» Foto: Getty Images

"En cuanto a lo que comentas sobre el desarrollo, esto podría llevar, bajo el límite presupuestario, a que los equipos tuvieran que replantearse de nuevo cómo distribuyen sus gastos a lo largo del año.

"La gran mayoría —como ya ocurre— se centrará aún más en la I&n D mediante CFD y el túnel de viento, y, obviamente, existen limitaciones al respecto en función de la posición en la que se haya terminado la temporada anterior del campeonato.

"Así que quizá haya que hacer algunos ajustes para dedicar un poco más de tiempo a la CFD y un poco más al túnel de viento, porque es ahí donde, en última instancia, se llevará a cabo el desarrollo".

La expiloto de la W Series y analista de Sky Sports Naomi Schiff, que es copresentadora del podcast, añadió: "No olvidemos que tenemos que realizar seis sesiones para novatos. No nos olvidemos tampoco de eso. Cada equipo tiene que ceder seis sesiones a un novato".

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