Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

¿F1 debería cambiar el sistema de puntos con 10 sprints? Buxton piensa que sí

Will Buxton ha pedido que se modifique el sistema de puntos de las carreras sprint de Fórmula 1, ahora que el campeonato se ampliará a 10 fines de semana de carreras sprint en 2027.

Lydia Mee
Publicado:
Acción de salida

Start action

Foto de: Clive Rose / Getty Images

Según el presentador Will Buxton, la Fórmula 1 debería reformar su sistema de puntuación de las carreras sprint y replantearse las restricciones en las pruebas aerodinámicas para adaptarse a un calendario de carreras sprint cada vez más amplio.

El calendario de F1 de 2027 incluye 10 fines de semana de carreras sprint en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Catar y Abu Dabi.

Durante su intervención en el podcast "Up To Speed", Buxton defendió que deberían otorgarse más puntos en las pruebas de 100 km que se disputan los sábados. Actualmente, se otorgan puntos a los ocho primeros clasificados en la carrera sprint: ocho puntos para el ganador, siete para el segundo, seis para el tercero y así sucesivamente.

"Deberían concederse más puntos. La distribución debería ampliarse aún más. Deberían reajustar la estructura de puntos entre las carreras de sprint y la principal", afirmó Buxton.

"No hay que olvidar tampoco que todos y cada uno de los pilotos de esa parrilla, salvo Fernando [Alonso], proceden de las fórmulas junior, como la GP2 —que ahora se llama Fórmula 2—, con dos carreras por fin de semana. Así que no es que no estén acostumbrados a ello".

Buxton también expresó su preocupación por el límite de gastos ante el aumento del número de carreras.

British motorsports journalist Will Buxton at the World Premiere of F1 The Movie

El periodista británico especializado en automovilismo Will Buxton en el estreno mundial de «F1: La película»

Foto: Getty Images

"En cuanto a lo que comentas sobre el desarrollo, esto podría llevar, bajo el límite presupuestario, a que los equipos tuvieran que replantearse de nuevo cómo distribuyen sus gastos a lo largo del año.

"La gran mayoría —como ya ocurre— se centrará aún más en la I&n D mediante CFD y el túnel de viento, y, obviamente, existen limitaciones al respecto en función de la posición en la que se haya terminado la temporada anterior del campeonato.

"Así que quizá haya que hacer algunos ajustes para dedicar un poco más de tiempo a la CFD y un poco más al túnel de viento, porque es ahí donde, en última instancia, se llevará a cabo el desarrollo".

La expiloto de la W Series y analista de Sky Sports Naomi Schiff, que es copresentadora del podcast, añadió: "No olvidemos que tenemos que realizar seis sesiones para novatos. No nos olvidemos tampoco de eso. Cada equipo tiene que ceder seis sesiones a un novato".

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Coulthard advierte de que "rodarán cabezas" si fracasa la mejora del Williams FW48

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Coulthard advierte de que "rodarán cabezas" si fracasa la mejora del Williams FW48

Leclerc debe "recuperar ese respeto" de Hamilton, dice Montoya

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Leclerc debe "recuperar ese respeto" de Hamilton, dice Montoya

Coulthard propone una carrera sprint de F1 en Madrid tras la incorporación de Mónaco en 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Coulthard propone una carrera sprint de F1 en Madrid tras la incorporación de Mónaco en 2027

Últimas noticias

MotoGP presenta su calendario 2027 y confirma la fecha para el GP de Buenos Aires

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP presenta su calendario 2027 y confirma la fecha para el GP de Buenos Aires

¿F1 debería cambiar el sistema de puntos con 10 sprints? Buxton piensa que sí

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
¿F1 debería cambiar el sistema de puntos con 10 sprints? Buxton piensa que sí

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Verstappen lidera la FP3 de la F1 en Azerbaiyán, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 16°

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Verstappen lidera la FP3 de la F1 en Azerbaiyán, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 16°