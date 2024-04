Drive to Survive adelanta que retratarán la crisis Horner-Red Bull

Justo antes de la temporada de Fórmula 1, estalló el escándalo de que Red Bull había iniciado una investigación sobre la supuesta mala conducta del jefe del equipo, Christian Horner, con una empleada. La investigación se cerró y Horner fue absuelto de los cargos, pero poco después se filtraron las supuestas pruebas del caso Horner, consistentes en 79 archivos.

Por otra parte, Red Bull suspendió a la mujer que acusó al director del equipo por falta de honradez, y ella ha recurrido la decisión, por lo que la historia aún no está completamente cerrada.

The Telegraph se puso en contacto con James Gay-Rees, productor ejecutivo de la serie de Fórmula 1 Drive to Survive, quien dijo que la serie estudiaría el caso Horner:

"Sí, tendremos que referirnos a ello de alguna forma. Y todo el mundo quiere que la historia se cuente de una determinada manera, así que hay que trazar la línea para contentar a todo el mundo -a nosotros y a Netflix- para que podamos dormir por la noche con las decisiones que hemos tomado."

"Tiene que haber un equilibrio. Creo que Horner está bien por el momento, pero no creo que esté todo resuelto todavía. Todo depende de cómo evolucione el caso. No sé lo que hay detrás y, francamente, no tengo una opinión al respecto, pero no le desearía a nadie lo que ha pasado".

El productor también reveló que desde el incidente ha hablado con el jefe del equipo Red Bull, quien le dijo algunas cosas bastante interesantes a Gay-Rees:

"Hablé con él y Christian me dijo 'todo es culpa tuya'", añadió Gay-Rees.

.