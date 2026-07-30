La F1 elimina los datos de las baterías de la TV: "A los aficionados no les interesa"

¿Realmente necesitan los aficionados de la Fórmula 1 conocer el nivel de batería de los monoplazas durante una carrera? Para Stefano Domenicali, presidente de la F1, la respuesta es claramente no.

Con la llegada de la nueva normativa en 2026, las unidades de potencia se basan ahora en un 47% en la potencia eléctrica, lo que convierte la gestión de la energía en un elemento central tanto en clasificación como en carrera.

Como en la época del KERS, a finales de los años 2000 y principios de los 2010, las retransmisiones televisivas mostraban al inicio de la temporada 2026, especialmente durante el Gran Premio de Australia, el nivel de carga de la batería de cada coche.

Pero esta información fue desapareciendo progresivamente de los gráficos emitidos en pantalla, pese a que la nueva normativa es criticada por las numerosas fases de ahorro de energía impuestas a los pilotos. Estos a veces levantan el pie en curvas rápidas para recargar su batería, mientras que los adelantamientos a menudo adoptan la forma de un "yo-yo", con pilotos que alternan ataque y recuperación de energía.

La ausencia de estos datos hace que a veces los duelos sean difíciles de entender para los telespectadores, que ya no pueden evaluar realmente la diferencia de energía entre dos coches ni comprender por qué un piloto ataca o, por el contrario, parece incapaz de defender su posición.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Preguntado por esta evolución, dado que esta información constituye un contexto importante para seguir las batallas en pista y que la demanda de retransmisiones ricas en datos es especialmente fuerte en Estados Unidos, Domenicali mostró su desacuerdo.

"Creo que es exactamente lo contrario, porque a nadie le interesa cómo conduces tu coche", declaró el jefe italiano. "La gente quiere saber si adelantas o no. Eso es lo que interesa a la gran mayoría del público."

"Entiendo que algunos aficionados estén muy atentos a estos aspectos, que son importantes. Era un poco lo mismo con el DRS: a la gente no le interesaba el funcionamiento del sistema, sino simplemente el adelantamiento."

George Lucas como fuente de inspiración

Stefano Domenicali reveló haber hablado largamente con George Lucas, el creador de Star Wars, presente en el Gran Premio de Hungría. Una conversación que, según él, alimentó su reflexión sobre la forma en que los nuevos aficionados consumen hoy la Fórmula 1.

"Tuve una conversación apasionante con George Lucas el sábado", confesó Domenicali. "Me aportó un punto de vista muy interesante sobre la manera en que los nuevos aficionados ven hoy la Fórmula 1."

"Creo que nos ayudó a entender que debemos simplificar algunas cosas, porque los nuevos espectadores no buscan necesariamente entender todo lo que ocurre entre bastidores. Lo que les fascina es la acción en pista."

Aficionados en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El dirigente italiano reconoce que estos datos conservan interés para los aficionados más técnicos, pero considera que solo conciernen a una minoría del público: "Por supuesto, para quienes están muy interesados en estos aspectos, esta información debe estar disponible."

"Pero, créanme, la gran mayoría de la gente simplemente quiere ver lo que ocurre en la pista. No les interesa ni el ángulo de apertura del acelerador ni el porcentaje de presión sobre el pedal de freno para entender un adelantamiento."

Para ilustrar su argumento, Domenicali tomó el ejemplo del espectacular adelantamiento de Max Verstappen a Lewis Hamilton en la primera curva del Gran Premio de Hungría: "El adelantamiento de Max a Lewis en la primera curva en Hungría es una obra de arte, si se me permite decirlo. Es lo que la gente quiere ver. Quieren admirar el talento de los pilotos."

No obstante, reconoció que los datos relativos a la batería siguen siendo accesibles para quienes deseen consultarlos.

"Al final, todo eso forma parte de las herramientas de las que disponen los pilotos para sacar lo mejor de su coche, ya sea en lo relativo a la frenada, la aceleración o el uso de la potencia eléctrica", declaró. "Para un nicho de nuestros aficionados, estos datos son importantes y siguen estando disponibles. Pero, según los comentarios que recibimos, no es lo que interesa a la mayoría de nuestro público."

Las palabras de Domenicali sugieren, por tanto, que la información sobre el estado de carga de las baterías no debería regresar de forma regular a las retransmisiones televisivas de la Fórmula 1 a corto plazo.