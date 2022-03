Los equipos de la F1 reclaman medidas por la inflación

Las principales escuderías de la F1 ya han tenido que recortar sus gastos este año al reducirse el límite presupuestario en 5 millones de dólares, hasta los 140 millones.

Pero sus finanzas se enfrentan a una presión adicional causada por un dramático repunte de la inflación y el gasto que se ha desencadenado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania.

Eso no sólo significa que los costos de cosas como el transporte y la electricidad aumentarán masivamente, sino que también hay presión para aumentar los salarios del personal para mantenerlos en línea con los gastos de vida reales.

Cuando se estableció el límite de gastos de la F1, la economía mundial estaba en mejor forma y la inflación no era ni de lejos la actual, por lo que hay poco margen de maniobra en el reglamento para ayudar a hacer frente a las dificultades a las que se enfrentan los equipos.

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, dice que el asunto necesita una respuesta urgente.

"Creo que es un problema muy real porque ya estamos viendo una inflación extremadamente alta", dijo Horner.

"Tenemos que recordar que cuando se fijó el límite presupuestario, en plena pandemia, a mediados de 2020, nadie podía prever la circunstancia que tenemos hoy en el mundo".

"Por supuesto, lo que vemos que ocurre en el mundo sólo va a impulsar los precios en una dirección y la inflación parece que podría alcanzar cifras récord. Ya estamos viendo ese impacto en cosas como el transporte aéreo".

"Creo que es un problema muy serio que tenemos que estudiar y abordar, porque esto tiene un impacto directo en los puestos de trabajo y los medios de vida de las personas".

Aunque todavía no ha habido un acuerdo universal entre los equipos sobre cómo responder al problema, Horner cree que es el papel de la FIA intervenir y ayudar. "Creo que es el deber del organismo regulador analizar esto", dijo. "Hay un grado de urgencia para asegurarse de que el alivio se ponga en marcha para tener en cuenta lo que está pasando en el mundo, con los aumentos del costo de la vida que todos vamos a ver".

The cost of logistics has seen a dramatic rise following the recent oil price surge

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images