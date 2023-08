A pesar del viernes, Ferrari es optimista en Holanda para el sábado

Primeras noticias del viernes en Zandvoort: Max Verstappen no es el líder del día, por 23 milésimas quedó Lando Norris por delante del ídolo de la casa. Esto, por supuesto, en lo que a las simulaciones de clasificación se refiere, también influidas en no poca medida por el progresivo "engomado" de la pista, que siempre es un parámetro muy significativo en Zandvoort.

Una vez terminada la actividad de vueltas rápidas, los pilotos volvieron a pista para las simulaciones de carrera, y aquí Verstappen dejó las cosas claras, rodando de media más de dos décimas mejor que el trío formado por Sergio Pérez, Lewis Hamilton y el propio Norris.

El resto del grupo, por ahora, le sigue a distancia, y entre los rezagados está Ferrari. Para Charles Leclerc y Carlos Sainz fue un viernes atípico, que empezó para Carlos con una sesión de FP1 que pasó en el inusual papel de espectador en los boxes mientras en pista su monoplaza estaba en manos de Robert Shwartzman. Al final del día, ambos coches italianos se encontraron fuera del top-10, con Leclerc undécimo (0.585 por detrás de Norris) y Sainz decimosexto, más de siete décimas por debajo.

Ambos tuvieron problemas en el primer y segundo sector (la parte más rodada de la pista de Zandvoort) antes de que Leclerc fuera el coche más rápido en el sector final. Todo ello después de que Charles no pasara del 13º puesto en los tiempos del primer y segundo sector.

No es nada nuevo que el SF23 tenga el síndrome de la manta corta, y nunca es fácil para los ingenieros encontrar el compromiso adecuado cuando se trata de mediar entre el rendimiento en clasificación y el rendimiento en carrera.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En la sesión FP1 se dedicó mucho tiempo a trabajar en la correlación con el simulador (delegado en Shwartzman), mientras que en la sesión de la tarde algunas "tandas" tenían como objetivo la carrera del domingo, debido a la amenaza de lluvia que se cierne mañana en el circuito de Zandvoort.

Sin embargo, sigue existiendo el problema de una puesta a punto que no permitió a Leclerc y Sainz completar una vuelta rápida, un problema no menor en una pista en la que la posición de salida es muy importante para aspirar a un buen resultado en carrera.

Sin embargo, Frederic Vasseur no parecía tan alarmado, sugiriendo que el rendimiento del monoplaza no está tan lejos como parece. "Hoy hemos probado varias cosas", confirmó el director del equipo de la Scuderia, "teníamos varias pruebas que hacer y como no hay test la única posibilidad es hacerlo en los entrenamientos libres. También probamos una configuración de baja carga aerodinámica para tener una visión completa del escenario."

"Los límites destacados estaban relacionados con las dificultades para juntar todo en la vuelta, vimos diferencias importantes, como las tres décimas que perdemos respecto a Hamilton en una curva. Creo que tenemos margen de mejora, nos faltan algunas décimas en clasificación, pero el ritmo de carrera no fue malo".

Leclerc también está convencido de que un par de décimas pueden cambiar las ambiciones del fin de semana: "Podríamos ser terceros o cuartos, las sensaciones no fueron buenas pero hay un gran margen para mejorar, tenemos que entender qué falló, pero creo que es cuestión de afinar, porque entre la FP1 y la FP2 hicimos algunos pequeños cambios y nos movimos en la dirección correcta.

Es cierto que sólo hacen falta unas décimas, pero eso es lo que intentarán también los rivales directos. Mercedes y McLaren han empezado mucho mejor. "Hoy no hemos maximizado nuestro paquete y ni siquiera estamos entre los 10 primeros", concluyó Leclerc, "pero mañana podríamos estar entre los tres primeros haciendo un buen trabajo con la puesta a punto. Depende de nosotros".