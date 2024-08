Ayao Komatsu afirma que Haas está llevando a cabo una campaña de contratación "nunca vista" en su historia en la Fórmula 1, tras convencer al propietario Gene Haas y a su principal lugarteniente para que realicen nuevas inversiones.

Komatsu fue nombrado director de equipo de la escudería estadounidense a principios de 2024, después de que Gene Haas optara por despedir al anterior jefe de equipo, Guenther Steiner, en un movimiento sorprendente.

Haas había terminado último en el campeonato de constructores de 2023 y su propietario no quería aportar más capital hasta que el equipo hubiera demostrado que podía mejorar con lo que ya tenía, un enfoque que frustró a Steiner.

Sin embargo, Komatsu siempre insistió en que Haas debía ser capaz de hacer exactamente eso, y con su VF-24, el equipo ya ha conseguido un 56% más de puntos que en 2023, a falta de 10 carreras para el final de la presente campaña.

Como resultado, el ex ingeniero jefe de Lotus se acercó a sus jefes para iniciar una nueva campaña de contratación - algo que Motorsport.com entiende que había sido rechazado previamente - después del GP de Australia 2024, donde Haas había anotado su primer doble final en los puntos desde el GP de Austria 2022.

Haas planea aumentar la plantilla de su equipo, que actualmente es de unas 300 personas, considerablemente menos que los miles de empleados de las escuderías punteras de F1, en aproximadamente un 10%.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, y Oliver Bearman, Haas F1 Team, con ingenieros. Foto: Mark Sutton

"Hemos demostrado que podemos mejorar el rendimiento", dijo Komatsu a Motorsport.com en una entrevista exclusiva.

"Entonces lo que tenemos que convencer [al] propietario es el rendimiento. Siempre está pensando: 'Queremos mejorar, ¿cómo podemos ir más rápido?

"Así que, si podemos mostrar con pasos de bebé que si trabajamos juntos, incluso con los mismos recursos...

"Podemos pasar a estar en un gran reclutamiento [unidad] que nunca hemos visto antes en la historia de Haas F1 Team, en realidad no tenemos esas personas a bordo todavía, por lo que somos en gran medida todavía el mismo tamaño.

"Pero cuando trabajamos juntos, el ambiente es muy diferente. Y cuando el ambiente es muy diferente, cuando hay tanta positividad, por supuesto que la gente funciona mejor, la gente rinde más. Creo que esa es la mayor diferencia.

Komatsu también da crédito al "enorme" impacto de traer al CEO de Haas Automation, Bob Murray, a la base del equipo en Banbury, a las pruebas de invierno y a varias carreras, para demostrar que, habiendo demostrado lo que era posible con el mismo nivel de recursos que tenía en 2023, el equipo Haas podría hacerlo aún mejor con más.

Además de la campaña de reclutamiento, el año que viene Haas tendrá un nuevo motorhome por primera vez en su historia en la F1, algo que el equipo considera importante para aumentar la moral de la plantilla y mejorar las instalaciones para invitados y patrocinadores.

"Mi estrategia era subir a bordo a gente como Bob, que ha sido la mano derecha de Gene durante 38 años, y a Gene, implicarles, que se dieran cuenta de lo que hace falta para tener éxito en la Fórmula 1", explicó Komatsu.

Ayao Komatsu, director del equipo Haas F1 Team, Gene Haas, propietario y fundador de Haas F1 Team, en la parrilla. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"La estrategia anterior podría haber sido opuesta. Pero mi estrategia desde el primer día es: 'Si el propietario no entiende la realidad, entonces por supuesto que se va a enfadar porque esperaría un resultado que no podemos conseguir'.

"Pero para que sus expectativas fueran correctas, realmente necesitaba que entendiera mejor lo que se necesita para tener éxito en la Fórmula 1. Y Bob es una pieza clave para ello. Así que es genial.

"Y lo que realmente me complace es que Bob también se comprometió cuando me fichó. Me dijo: 'Ayao, voy a apoyarte, voy a trabajar contigo'.

"Sólo va a la muestra de Gene y Bob, nuestra empresa matriz, hay compromiso. Y luego Bob lo respalda al 100% con sus acciones. Estoy muy agradecido por ello".