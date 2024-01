Steiner rompe el silencio tras su salida de Haas F1

El contrato de Steiner como director del equipo no fue renovado para la temporada 2024, después que él y el propietario del equipo, Gene Haas, comenzaran a tener visiones diferentes para el futuro de la escudería tras terminar último en el campeonato de constructores el año pasado con sólo 12 puntos. El italiano, que se había convertido en una figura popular en la F1 a lo largo de su casi década en Haas habiendo construido el equipo desde cero, sentía que el equipo necesitaba inversión, mientras que Haas deseaba mantener el nivel actual de gasto pero promoviendo la eficiencia. Esto llevó al nombramiento del director de ingeniería en pista, Ayao Komatsu, como nuevo director del equipo Haas para 2024. En su intervención en el Autosport International 2024, en el National Exhibition Centre de Birmingham, Inglaterra, Steiner confirmó que Haas le comunicó la noticia entre Navidad y Año Nuevo, y que su abrupta marcha supuso que el equipo no lo despidiera como es debido. "¿Puedo empezar con algo por mi parte?", dijo Steiner mientras hablaba con David Croft, relator de la F1 para Sky Sports en Gran Bretaña, en el escenario principal el sábado por la mañana. "No tuve la oportunidad de dar las gracias a algunas personas cuando dejé Haas F1. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo, que no pude despedirme como es debido cuando me fui". "Así que lo haré de esta manera. Y quiero decir también a todos los aficionados que nos apoyaron mientras estuve allí, es fantástico, gracias a todos por el apoyo que recibí y estoy recibiendo, así que estoy mega agradecido".

Photo by: Motorsport Images Guenther Steiner at Autosport International 2024

"Sí, me dolió (no poder despedirme), pero todos me conocen y saben que aprecio lo que hicieron. Siempre es mejor decírselo a ellos, estaría bien decirles, 'hola chicos, gracias por lo que hicieron por el equipo'". Steiner añadió que Haas lo llamó con la noticia de que no se iba a prorrogar su contrato, lo que admitió que le sorprendió, pero indicó que Gene Haas tenía libertad para dirigir el equipo como quisiera. Añadió que "no puede responder" si las condiciones en Haas permitirán a Komatsu hacer de su etapa al frente del equipo un éxito, a la vez que no se explayó sobre su propio futuro en la F1. Explicando que "no tiene prisa" por tomar una decisión, Steiner reveló que no desea permanecer en la F1 por el mero hecho de hacerlo.

"Si la Fórmula 1 me quiere, ¡no lo sé!", añadió Steiner. "En nuestra situación, yo, no tengo prisa, ya sabes. Siempre hay gente que me verá por la Fórmula 1; he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos". "Si hay algo interesante y que me suponga un reto, sí, pero buscar un trabajo sólo para seguir en la F1, quizá no es lo que quiero".

