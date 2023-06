Cómo Haas rompió la maldición de los equipos nuevos en F1

La reciente celebración de su 150ª carrera en la Fórmula 1 puede que esté muy por detrás de las 1060 de Ferrari pero, si el calendario sigue como hasta ahora, en 2025 debería estar lista para eclipsar a March y a BRM, con 197 arranques.

Teniendo en cuenta que más de 160 equipos (ya sean entidades individuales o nombres) han competido en la F1, el hecho de que Haas haya hecho tanto y siga siendo el nuevo chico de la parrilla cuenta su propia historia sobre las dificultades a las que se enfrentan las nuevas escuderías para sobrevivir a las pruebas de los grandes premios, pero también sobre la resistencia del equipo de propiedad estadounidense.

Si seleccionamos los equipos a partir del momento en que empezaron desde cero (en lugar de cambiar de propietario o de nombre), entonces tenemos que remontarnos muy atrás para encontrar nuevos equipos que sigan funcionando.

La actual escudería Mercedes tiene sus raíces en BAR, que empezó a competir en 1999. Red Bull evolucionó a partir de Stewart, que debutó en 1997, mientras que Sauber, que se unió a la parrilla en 1993, compite actualmente bajo la bandera de Alfa Romeo.

Incluso el equipo oficial más nuevo de la F1, Aston Martin, tiene un linaje que se remonta a Jordan GP, que comenzó su andadura en 1991.

La permanencia de Haas es un gran éxito y se produce en el contexto de otros muchos fracasos de equipos nuevos en las últimas décadas, como USF1, Lotus/Caterham, Virgin/Marussia, HRT, Toyota, Super Aguri, Forti, Simtek y Pacific.

Steiner cree que hay una serie de factores que han permitido a Haas sobrevivir mientras que otros equipos nuevos no duraron lo suficiente. La clave para él es el apoyo total que ha tenido de Gene Haas, que ha ayudado a financiar la operación a través de los altos y bajos.

Haas se unió a la parrilla de F1 en 2016 Foto de: Dirk Klynsmith / Motorsport Images

"Creo que es sobre todo gracias a Gene, que cree en ello, nada más", dijo Steiner. "Él creyó en ello y creo que, como equipo, no hicimos un mal trabajo.

"Obviamente llegar y sumar puntos en nuestra primera carrera, eso ayuda, pero también se trataba de conseguir credibilidad en este paddock".

Pero tampoco hay que subestimar el papel desempeñado por el propio Steiner, porque ha contribuido a garantizar que Gene Haas mantuviera su fe en la escudería. No se lanzaron falsas promesas ni expectativas extravagantes que corrieran el riesgo de decepcionar y desenchufar el equipo.

"Creo que llevo suficiente tiempo en el mundo del motor", explica Steiner. "Si me dirijo a Gene y le digo: 'Oh, en tres años seremos campeones del mundo', no es realista".

"Si das a la gente expectativas poco realistas, no están contentos. Y entonces, obviamente, o cierra el equipo, ¡o al menos me despide a mí!

"Siempre fui realista y dije: 'Si no te gusta lo que te digo, vale, házmelo saber y seguiré adelante', siempre te daré mi mejor estimación".

Gene Haas, Propietario y Fundador, Haas F1, Guenther Steiner, Director de Equipo, Haas F1 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Luchando por la supervivencia

Esto no quiere decir, sin embargo, que todos los momentos del viaje de Haas hayan sido fáciles.

El equipo sufrió diferentes tipos de dolores de cabeza con los patrocinadores Rich Energy y Uralkali, y luego una campaña 2021 con Nikita Mazepin y Mick Schumacher que no resultó nada divertida.

No es de extrañar que el director de ingeniería, Ayao Komatsu, se refiriera recientemente a ese periodo como "concentrarse en sobrevivir". Steiner coincide en que las sensaciones de entonces no eran buenas.

"Fue muy duro, pero entonces lo más fácil es rendirse", afirma. "No me gustan las cosas fáciles. Pero mucha gente trabajó muy duro para llegar hasta ahí, así que ahora que tenemos un obstáculo en el camino, busquemos una solución para eso".

"Gene fue muy claro. Me dijo lo que quería ver para continuar, si no, no continuábamos. Y entonces al menos tienes tus expectativas, y las suyas, y era mi deber cumplirlas. Pero no lo hice solo, tuve a mucha gente buena a mi alrededor que me ayudó a hacerlo, y sobrevivimos".

Sin embargo, la forma en que las cosas cambiaron rápidamente es bastante notable. Además de una mejora competitiva que ha restablecido al equipo en el centro del campo, el panorama financiero también ha cambiado por completo.

Una asociación con Moneygram ha aportado estabilidad, y el equipo ha añadido otros patrocinadores de primera categoría, entre los que se incluyen nombres nuevos y notables como Chipotle y MGM Resorts.

Haas se ha asociado con MGM Resorts antes del Gran Premio de Las Vegas. Foto: Haas

A la pregunta de cómo Haas fue capaz de enderezar el rumbo, Steiner cree que la personalidad de su equipo fue fundamental.

"Creo que a mucha gente le gustan los modestos", añadió Steiner. "Creo también que a los socios les damos más de lo que les darían los grandes equipos. Y la gente también lo sabe.

"Lo hacemos realmente por amor al deporte, no sólo para ganarnos la vida con ello. Creo que mucha gente lo aprecia y ve nuestra pasión al hacer esto."

La expansión de la F1 y Netflix

También es importante decir que Haas se ha visto favorecido en su camino por algunos factores que escapan a su control directo, entre los que se incluye el propio funcionamiento de la F1.

La adquisición de la F1 por parte de Liberty Media la puso en el camino de atraer a un público más joven, y el impulso de la FOM y la FIA para introducir un límite de costes ha cambiado las reglas del juego.

"Creo que sin los cambios en el reglamento financiero con el límite de costes, ya no estaríamos aquí, porque no tendría sentido", afirma Steiner.

"Pero no seríamos sólo nosotros, habría otros equipos que ya no estarían aquí. Esa es mi opinión, aunque, obviamente, no tengo pruebas de ello".

Steiner ha aparecido en Drive to Survive. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"¿Por qué crees que los equipos valen tanto ahora? Es porque sabes cuánto te vas a gastar. No es como antes: compras un equipo de F1 y no sabes si gastas 200 millones o mil millones de dólares. Ahora lo sabes.

"También la redistribución, con el nuevo Acuerdo de la Concordia, del dinero de los premios. Es mucho mejor para los equipos pequeños.

"Luego, obviamente, Estados Unidos ayuda, pero creo que eso debería haberse hecho mucho antes. Perdimos el tren [antes] porque los americanos estaban interesados en la F1, pero nunca se les habló de ella. Y ahora, con Liberty Media al mando, se la están llevando. Así que es un gran éxito en este momento, y obviamente tenemos que trabajar duro y mantener este éxito".

Haas también ha generado un cierto estatus de culto a través de las apariciones estelares de Steiner en Neflix: Drive to Survive. Puedes apostar a que ganar patrocinadores para que se comprometan con un equipo es un poco más fácil si están sentados frente a un héroe de la televisión.

"Creo que ayuda a la comprensión", sonríe Steiner. "Es difícil hablar de uno mismo, pero Drive to Survive ha acercado la F1 a mucha más gente que antes. Obviamente, yo, por desgracia, desempeñando un papel en esa ocasión, ayudé a ello, ¡así que no me siento muy bien por ello!

"Pero no me avergüenzo de ello porque ha ayudado al deporte. Estoy seguro de que también ha ayudado a Haas, porque ahora mucha gente nos conoce como equipo.

"Obviamente, mucha gente luego se fija en mi carácter: ven que el equipo se rige un poco por las emociones más que los otros equipos, así que creo que ayuda en general, sí".

Magnussen logró la primera pole de Haas en Brasil el año pasado. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Unirse al establishment

Hasta que la F1 abra la puerta a otros equipos nuevos - y esa decisión se está tomando ahora mismo - Haas permanecerá en una situación única de ser a la vez un chico nuevo y parte del establishment.

Pero Steiner no se conforma con dormirse en los laureles porque él y su jefe quieren el éxito, y saben que sigue habiendo riesgos ahí fuera que aún pueden hacer descarrilar su futuro a largo plazo en la F1.

"Creo que como equipo estamos en un buen lugar", dijo. "Tenemos muchos socios, a largo plazo, no sólo a medio plazo.

"Mi única preocupación es que nos estamos alejando del límite de costes, y tratando de encontrar una excusa para salir de él todo el tiempo. Entonces volveremos a los viejos tiempos y, de repente, el deporte volverá a estar como hace diez años, cuando los equipos quebraban porque no podían permitirse seguir en él. Creo que esa es mi única preocupación.

"Creo que en este momento hay suficiente gente sensata al mando para que eso no ocurra. Pero creo que siempre tenemos que ser cautos y diligentes al respecto, porque no hace falta mucho para que vuelvas a desequilibrarte debido a los costes".

Pero a pesar de ser cauteloso sobre las amenazas potenciales, Steiner dice que, como el equipo más nuevo, Haas también tiene la mayor oportunidad de ponerse al día.

"No siento que seamos jóvenes, ya que creo que estamos bastante bien establecidos aquí", dijo.

"Creo que ahora la gente se da cuenta de que estamos aquí para quedarnos, porque el primer año siempre es: 'Se irán como todos los demás equipos nuevos'.

"Ya no siento que se nos vea como los nuevos de la parrilla, sino que creo que seguimos siendo los más jóvenes y aún tenemos el mayor potencial para crecer ante los demás, porque estamos detrás.

"Obviamente, cuanto más tiempo están ahí, más y más difícil es mejorar, especialmente con el tope presupuestario en vigor. Todavía podemos ganar, pero es un trabajo duro".