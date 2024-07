Hamilton: Ralf Schumacher envía un "mensaje positivo" sobre la apertura sexual en F1

Lewis Hamilton afirma que la revelación de Ralf Schumacher de que mantiene una relación homosexual es un "mensaje positivo" para la Fórmula 1, pero cree que hay que hacer más para promover la inclusión.

Schumacher, seis veces ganador de carreras de F1, hizo el anuncio en las redes sociales esta semana, publicando una imagen de sí mismo y su gerente de negocios, Étienne, con las palabras: "Lo más bonito de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja adecuada con la que puedes compartirlo todo".

Schumacher publicó otra foto de sí mismo con su pareja un día después, diciendo: "Muchas gracias por las numerosas felicitaciones y comentarios. Somos muy felices y les damos las gracias a todos".

El hermano menor del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher es el cuarto piloto que sale del armario en la historia de la F1, y el primero que lo hace habiendo competido en el siglo XXI.

Sigue a Mike Beuttler, que condujo Marches privados en la F1 entre 1971 y 1973, a Lella Lombardi, la primera mujer piloto que puntuó en 1975, y a Mario de Araujo Cabral, que salió casi 50 años después de la última de sus cinco salidas en carreras de F1, en 1964.

Los pilotos de F1 fueron preguntados en Hungría por su opinión sobre la decisión de Schumacher y mostraron su apoyo al ex piloto de Jordan, Williams y Toyota, que tomó la salida en 180 carreras entre 1997 y 2007.

Hamilton, que ha defendido los derechos del colectivo LGBTQ+ y ha corrido con la bandera del Orgullo de seis colores pintada en su casco en carreras celebradas en países donde la homosexualidad es ilegal, declaró: "Creo que en el deporte aún queda mucho camino por recorrer".

"Una cosa es decir que se acepta, y otra es asegurarse de que la gente se siente cómoda en ese entorno".

Ralf Schumacher, Toyota TF107, 11ª posición, adelanta a Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes, 7ª posición. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Este es un espacio dominado por los hombres y, que yo sepa, él es uno de los primeros en mostrarse públicamente abierto.

"Creo que somos muy inclusivos dentro de nuestro equipo, pero creo que el deporte necesita seguir haciendo más para ayudar a la gente a sentirse más cómoda, para ayudar a las mujeres a ser más bienvenidas en este espacio. Sé que queda mucho por hacer".

Cuando se le preguntó si la decisión de Schumacher mostraba un cambio de actitud, Hamilton señaló su decisión y la de Sebastian Vettel de apoyar a la comunidad LGBTQ+ en el Gran Premio de Hungría de 2021, en un contexto en el que el gobierno del país pretendía aprobar leyes que prohibieran enseñar temas LGBTQ+ a menores de 18 años.

El piloto de Mercedes añadió: "No sé si sintió que no podía decirlo en el pasado. Pero creo que demuestra que estamos en un momento en el que por fin podemos dar ese paso y no tenemos que temer".

"Hasta ahora ha tenido una respuesta positiva de la gente, pero es un momento diferente y ha cambiado lo que somos. Y todo empezó cuando Seb y yo nos plantamos aquí en la parrilla, luchando contra todos los gobiernos que están aquí [en Hungría], y en Arabia Saudí y Qatar.

"Y si Ralf sintió que iba a ser capaz de hacer esas cosas quizás hoy, puede que haya cambiado de opinión, e incluso él dando ese paso envió un mensaje tan positivo, y los pilotos de carreras tienen que hacer lo mismo. Y necesitamos que más de estas personas sean capaces de hacerlo".

Cuando se le preguntó qué más podría hacer la F1, Hamilton añadió: "Es una buena pregunta. No sé si se me ocurriría una solución.

"Pero sí sé que la mayoría de las veces se trata de conversar, de dialogar con las principales partes interesadas. Se trata de cómo analizamos la accesibilidad".

Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posición, celebra con su equipo en Parc Ferme Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Es obtener información de la gente que se siente o no incluida. Es involucrar a la comunidad.

"Es fácil de hacer; se podría hacer un cuestionario para cada una de las personas que están aquí y simplemente hacerles unas cuantas preguntas y preguntarles honestamente cómo se sienten y qué creen que se podría hacer.

"Se podrían hacer muchas cosas. Pero lo primero es hablar de ello y, en lugar de ignorar que es un problema, tener muchas más prioridades para sacarlo a relucir y, de hecho, asignar a algunas personas una tarea y pensar cómo podemos hacer que la gente se sienta".

Hamilton no estuvo solo en su apoyo a Schumacher, y su compatriota Nico Hulkenberg dijo: "Obviamente, es un asunto muy personal, pero lo felicito.

"Y si él sale con eso, no hay nada malo en ello en los tiempos modernos donde la diversidad y todo está en juego".

Fernando Alonso, que al igual que Hamilton compitió contra Schumacher durante su carrera como piloto, añadió: "Enhorabuena para él. Apoyo total por mi parte y estoy seguro de que por parte de toda la comunidad de la F1".

"Es genial que se sienta bien y todos nos sentimos bien por él también".